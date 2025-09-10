Olvídate de la gabardina más clásica por esta verde de Zara que ya triunfa en TikTok

Hay prendas que trascienden el tiempo y las tendencias, piezas que siempre vuelven con cada temporada de entretiempo. La gabardina es, sin duda, una de ellas. Con raíces en la tradición británica, se convirtió en uniforme de guerra, luego en símbolo de elegancia urbana y finalmente en un imprescindible que nunca falta en la maleta de las mujeres más estilosas. Esa mezcla de funcionalidad y sofisticación explica por qué, año tras año, regresa como el comodín perfecto.

Pero no todas las gabardinas son iguales. Si el beige clásico ha sido durante décadas la opción segura, TikTok y la generación Z están dictando nuevas reglas: este otoño la alternativa más 'cool' se tiñe de verde profundo. Lo hemos visto en editoras, en influencers y hasta en estilistas que la elevan a look de oficina. Zara acaba de lanzar la suya en la ZW Collection y no hemos parado de verla en nuestro feed. Una prenda que demuestra que el algoritmo no se equivoca: el futuro de la gabardina pasa por el color.

Por qué la gabardina es la prenda de entretiempo por excelencia

La gabardina nació a finales del siglo XIX como una prenda utilitaria, diseñada para resistir lluvia y viento sin perder comodidad. Thomas Burberry patentó en 1879 el tejido 'gabardine', ligero e impermeable, que pronto se convirtió en el aliado perfecto de exploradores, militares y viajeros. Décadas más tarde, Hollywood la inmortalizó en películas como 'Casablanca' o 'Breakfast at Tiffany’s', elevándola al rango de mito fashion. Desde Humphrey Bogart hasta Audrey Hepburn, pocas prendas han tenido un recorrido tan cinematográfico y aspiracional.

Hoy la gabardina se ha consolidado como ese abrigo versátil que todas necesitamos cuando el clima es impredecible: demasiado fresco para salir sin nada, pero aun sin frío suficiente para un abrigo pesado. Con cinturón para marcar la cintura, solapas amplias y un patrón fluido que se adapta a cualquier silueta, funciona con vaqueros, vestidos satinados o incluso con ropa de deporte. Esa capacidad camaleónica explica por qué, temporada tras temporada, se mantiene como el abrigo de entretiempo por excelencia.

La gabardina verde de Zara que arrasa en TikTok

Si como esta editora entre tus propósitos fashion para septiembre estaba hacerte con esa gabardina perfecta para hacerte los looks más estilosos del entretiempo. Esto te interesa, y es que aunque la clásica en tono beige es siempre un acierto y una apuesta inteligente. Hay un nuevo modelo en Zara que pretende competir el reinado de las clásicas trench. Llega en clave oversize, resistente al agua y en un verde botella que suma sofisticación inmediata. Pertenece a la 'ZW Collection', la línea más premium de la firma, y tiene todo lo necesario para convertirse en pieza viral: diseño atemporal, funcionalidad real y un toque de color que la hace mucho más apetecible que el clásico beige.

Trench oversize water repellent zw collection, de Zara (89,95 euros)

En TikTok la hemos visto ya combinada con deportivas y vaqueros anchos para un aire casual, con botas altas y vestidos fluidos en versión más urbana y con pantalones de traje para un look de oficina impecable. La versatilidad es infinita y el algoritmo lo sabe: basta un par de 'scrolls' para que esta gabardina aparezca una y otra vez en el 'For You Page'. Y es que cuando la moda se cruza con la viralidad, el resultado suele ser imbatible.

Invertir en una gabardina siempre ha sido un acierto, pero hacerlo en esta versión verde es adelantarse a la conversación. Porque más allá de la tendencia, lo que propone Zara es un nuevo clásico: una prenda que respeta el legado histórico de la 'trench', pero lo reinterpreta para una generación que entiende la moda desde TikTok. Una pieza que promete acompañarnos no solo este otoño, sino muchos más.