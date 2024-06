Los pantalones fluidos son los que llevarán todas las chicas estilosas a la oficina este mes de junio

Cuando llega el buen tiempo y la subida de las temperaturas, es momento de hacer ya el cambio de armario (si aún no lo has hecho, claro está). Pues bien, esta semana podríamos hacernos ya con todas las prendas que nos acompañarán durante los próximos meses, ya sea de cara a nuestras próximas vacaciones frente al mar o haciendo turismo, o para enfrentarnos al día a día en la oficina. Seguramente, en cuanto a moda se refiere, puede que estés un poco perdida sobre cómo vestirte cada mañana para ir a la oficina, ya que, cuando el calor acecha, todas las prendas nos molestan. Pues bien, te damos las claves para sobrevivir al mes de junio y no morir en el intento. Si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, nos podemos percatar de que los tank top seguirán siendo un imprescindible en nuestro armario y lo llevaremos con chalecos o blazers, así como con faldas de corte midi. También son un imprescindible las sandalias de tiras, ya que aportará ese toque elegante y cómodo a nuestro look. Sin ir más lejos, como hemos mencionado, las faldas midi de satén sí o sí será tu mejor aliada este mes de junio para ir a la oficina, pues es cómoda, sencilla y muy elegante. Sin embargo, si no te sientes cómoda yendo en falda a la oficina, no te preocupes, pues hay una prenda que le hace la competencia y esa es, sin lugar a dudas, el pantalón fluido.

Nuestras influencers favoritas son unas abanderadas de los pantalones fluidos, y no es para menos, pues son cómodos, elegantes y muy fresquitos. Amelia Bono y su pantalón fluido de animal print es todo lo que le pedimos al día a día para ir a la oficina, y ella lo combinó con un top de punto negro y unas bailarinas rojas. En tiendas podemos encontrar una gran variedad de pantalones fluidos en distintos diseños, estampados y tonalidades. Desde el clásico pantalón de lino blanco hasta el pantalón de estampado floral al más puro estilo 'boho' como los de Sara Carbonero, esta prenda es perfecta para afrontar los días de verano en la oficina. ¿Cómo combinar los pantalones fluidos en estas fechas? Lo ideal sería llevarlo con un una camisa blanca original y diferente con algún encaje o cuello bobo, así como con unas sandalias o unas alpargatas de cuña y nuestro maxi bolso todoterreno. Sin más que añadir, te enseñamos los pantalones fluidos más elegantes, cómodos y fresquitos para ir a la oficina este junio.

Pantalón pijamero fluido, de Zara (39,95 euros)

Pantalón culotte guipur, de Zara (35,95 euros)

Pantalón pijamero, de Pull & Bear (25,99 euros)

Pantalón ancho con lino, de Zara (29,95 euros)

Pantalón estampado animal, de Zara (22,95 euros)

Pantalón fluido estampado, de Pull & Bear (22,99 euros)

Estos son los pantalones fluidos que no te pueden faltar esta primavera y verano en tu armario, y es que, además de ser fresquitos, son muy cómodos e ideales para ir a la oficina.