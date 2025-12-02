Los pantalones de traje con brillos de Nuria Roca que vas a querer llevar en todas tus comidas de Navidad

Nuria Roca vuelve a demostrar que su estilo es pura inspiración para el día a día, pero también para esos momentos en los que queremos vernos arregladas sin perder comodidad ni frescura. La presentadora ha compartido un look que ya está dando la vuelta a Instagram y que tiene a una prenda como indiscutible protagonista: los pantalones de traje con sutiles brillos, una opción perfecta para elevar cualquier outfit invernal sin caer en los brillos excesivos.

Este tipo de pantalón se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada, y Nuria nos enseña cómo llevarlo de la forma más elegante y realista. Se trata de un modelo recto, con raya diplomática y ligeros destellos repartidos por todo el tejido, creando un efecto luminoso que estiliza y aporta un toque festivo sin resultar exagerado.

Los pantalones de traje con brillo: la tendencia más sofisticada del momento

Que los pantalones de sastre son un fondo de armario eterno ya lo sabíamos, pero esta temporada llegan con un twist que los vuelve irresistibles: microbrillos integrados en la tela, un detalle que permite llevar brillo de día sin que parezca un estilismo exclusivamente para eventos.

Nuria Roca los luce precisamente así, en clave “casual pero pulida”, demostrando que pueden funcionar tanto para ir a la oficina como para una comida especial o incluso para los planes pre-navideños donde queremos arreglarnos… pero sin ir de gala.

El tejido con brillos aporta ligereza visual y movimiento, y combinado con la estructura clásica del pantalón hace que sean la alternativa perfecta a los típicos pantalones negros de invierno.

El jersey que equilibra el look: básico, ligero y muy favorecedor

Para acompañar esta prenda tan protagonista, Nuria elige un jersey de rayas en tonos azul pastel con brillo integrado, un diseño firmado por Mysulafish según ella misma compartió. El escote en pico, uno de sus favoritos, suaviza las facciones, estiliza el cuello y equilibra la silueta, mientras que el toque metálico del tejido conecta con los destellos del pantalón, creando un look coherente, dulce y luminoso.

El cinturón metalizado, también en azul claro, refuerza esa estética armónica y moderna, aportando un punto final femenino sin restar protagonismo a los pantalones.

Un look perfecto para diciembre (y más allá)

Este estilismo funciona porque combina tres factores clave:

Comodidad real, con prendas que se adaptan al movimiento y no aprietan.

Tendencia, gracias al brillo discreto en pantalón y jersey.

Versatilidad, ya que se puede llevar desde una mañana de trabajo hasta una tarde de eventos sin tener que cambiar nada.

Además, es el tipo de look que rejuvenece gracias a su mezcla de tonos suaves, brillo estratégico y prendas de corte clásico pero actualizadas. Perfecto para mujeres que buscan verse modernas sin renunciar a la elegancia natural.

Así puedes copiar el look de Nuria Roca

Si quieres replicarlo, la clave está en elegir unos pantalones de traje rectos con brillo y combinarlos con un jersey ligero en color pastel o neutro. Añade un cinturón en tono metálico y remata el look con zapatos discretos para que toda la atención vaya a la prenda estrella.

Es un estilismo ideal para comidas de Navidad, citas informales de diciembre, comidas de empresa o incluso para el día a día si necesitas un toque especial sin ir excesivamente arreglada.