Parece una bota de montaña, pero son las zapatillas de Adidas más retro y cool del otoño: no querrás quitártelas

Ya bien entrados el otoño, llega el momento de apostar por unas buenas zapatillas que nos protejan del frío sin perder ni una pizca de estilo. Esta temporada las opciones son muchas, sin embargo hay una que brilla por encima de las demás: La bota de senderismo.

Una zapatilla de lo más natural

Esta silueta, clásica de largas caminatas por el monte, parece ser la nueva apuesta de las grandes marcas de calzado. Este es el caso de adidas, que ha planteado una nueva adaptación para lucir en la ciudad. Un par que no querrás dejar fuera de tu colección.

Zapatillas Grisdale SPZL Adidas Adidas

Las zapatillas Grisedale SPZL retoman la esencia del tradicional calzado de montaña combinando ganchos metálicos para los cordones, piel lisa en tonos tierra y verdes apagados con la clásica zapatilla de calle. Una reinterpretación del campo para el uso urbano.

Como nueva protagonista de su línea Adidas SPZL (pronunciado "Spezial"), la deportiva rescata siluetas de archivo de la marca y las actualiza con materiales premium y estética revisitada.

Materiales de sendero de tierra y asfalto

Trasladando por completo la simplicidad del campo al asfalto, las nuevas Adidas representan una estética sobria que no busca llamar la atención pero termina haciéndolo.

Esta pieza hecha para caminar, para la rutina, para un invierno en el que el abrigo se abrocha hasta el cuello y las casas tiemblan en silencio.

El empeine textil y de piel de esta zapatilla proporciona un tacto único, elegante. Su suela de goma ofrece resistencia al desgaste y agarre que combinada con su horma clásica garantiza comodidad en cada paso.

Se trata de una pieza con carácter, que aguanta frío, humedad sin perder su despreocupado estilo urbano.

Colores que recuerdan al bosque

Sus tonalidades café, caqui y verde oscuro remiten a una profunda caminata por el bosque, que valiéndose de los colores estacionales crea una prenda tan rebelde como la naturaleza a la que representa. Combinadas con colores tierra y materiales como la lana, el ante o las mezclas de algodón, hacen de las nuevas deportivas de adidas el accesorio perfecto para los próximos meses.

Un fondo de armario muy combinable y socorrido

Ya sea con un simple chándal o unos jeans oscuros sueltos o rectos, estos tenis suponen un socorrido accesorio que llevará tus outfits al siguiente nivel.

Junto con una chaqueta corta en tonos oliva o camel, el contraste entre la zapatilla más rústica y las prendas de abrigo más elegantes generan un efecto cuidado despreocupado, similar al estilo caza que tan popular se ha vuelto este año.

Un zapato de los que resisten de verdad

La estética hiking, sus materiales nobles y su gran versatilidad hacen de esta zapatilla la prueba absoluta del eslogan de la marca: redefinir lo que significa ser original. Si lo que buscas es una deportiva moderna y resistente y no te asusta lo nuevo, este es el calzado ideal para ti. Uno que puedes sumar a tu armario por 180 euros próximamente.