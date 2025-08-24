De Paula Echevarría a Carmen Lomana, los looks más estilosos para otra noche de concierto en Marbella

Lo de Paula Echevarría en Marrakech ha sido un visto y no visto, la actriz que hasta hace unos días estaba en Marbella disfrutando de sus vacaciones familiares, nos sorprendía en redes sociales con una escapada exprés a la ciudad marroquí para pasar unos días a solas con su pareja Manuel Torres, lo que no nos esperábamos es que este sábado, Paula volviera a la Costa del Sol para una noche de concierto, pero viendo de quien se subió a los escenarios del 'Starlite Occident' ahora lo entendemos todo.

Marbella se vistió de gala una vez más, para una ocasión de esas que transmiten la energía del verano en toda regla, un concierto de Fangoria y Las Nancys Rubias, seguido de un DJ set amenizado por Mario Vaquerizo, y por supuesto, ni la actriz ni Carmen Lomana, una de las grandes amigas de la pareja Alaska + Mario quisieron perderse la oportunidad de apoyar, bailar y cantar bajo la luna nueva. Y como no podía ser de otra manera, los looks de ambas estuvieron a la altura de una velada en la que el dress code era brillar (y darlo todo).

Los looks de las famosas para una noche de concierto

Sinceramente, no se nos ocurre un plan mejor para uno de los últimos fines de semana de agosto. Mezclar Marbella, Alaska y Mario Vaquerizo es sinónimo de espectáculo, energía y diversión en estado puro. Y eso fue justo lo que pensaron tanto Paula Echevarría como Carmen Lomana, encargadas de robar todos los flashes de la noche. A las pruebas nos remitimos.

Paula Echevarría

Paula Echevarría. Gtres

Paula Echevarría optó por un mini vestido beige de tirantes anchos, detalles bordados en plateado y dorado con sutiles volantes a modo asimétrico, un diseño con guiños a la Alta Costura que ella defendió con ese bronceado tan propio de finales de agosto. Lo acompañó con sandalias de tacón transparente, un truco infalible para estilizar aún más las piernas, y un bolso clásico de Louis Vuitton. Un look que, como suele pasar con Paula, une sofisticación y sensualidad en partes iguales, demostrando que ella sigue siendo una de las celebrities españolas con más estilo.

Carmen Lomana

Carmen Lomana. Gtres

La socialité apostó por un elegante vestido lencero en color negro con detalles de encaje, un modelo atemporal que elevó con un bolso Hermès Kelly, sandalias planas, todo al negro y un collar de perlas XXL, su accesorio fetiche. Un estilismo clásico, elegante y con ese aire eterno que solo ella sabe transmitir y con el que refuerza su título de diva atemporal de las noches marbellíes.

El broche de oro del verano Marbellí

Con looks tan diferentes, pero igual de poderosos, tanto Paula como Carmen fueron las encargadas de convertir el 'Starlite Occident' en una auténtica pasarela improvisada. Porque si algo tienen las noches marbellíes es esa capacidad de mezclar música, glamur y moda en una misma ecuación.

La próxima semana, con el doble concierto de Camilo previsto para poner el broche final a la temporada, todo apunta a que veremos más celebrities desplegar su estilo bajo las estrellas. Pero por ahora nos quedamos con Paula y Carmen, dos formas de entender la moda, dos generaciones, y un mismo destino: brillar en Marbella hasta el último minuto del verano.