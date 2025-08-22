Paula Echevarría deslumbra con el conjunto ibicenco de la marca española que las famosas adoran en verano

No hace falta estar en Ibiza para llevar un conjunto que reúna todas esas características que hacen que en el verano 2025 no se hable de otra cosa que del estilo ibicenco. Prendas en un blanco impoluto con detalles bordados, encajes sutiles y un aire 'effortless chic' que solo hace que robar miradas, así son las piezas que encapsulan ese armario veraniego que todas las famosas quieren emular. Y es que si hay una marca de ropa responsable de que el denominado estilo ibicenco sea uno de los más codiciados esta temporada estival esa es Charo Ruiz Ibiza.

Desde Georgina Rodríguez, pasando por Alba Díaz o Paula Echevarría, estas son algunas de las celebrities que han apostado por la moda española en clave 'Isla Bonita'. Y si hay alguien que se ha convertido en musa indiscutible de esta firma, esa es Paula. La actriz y empresaria encarna a la perfección los valores de la casa: sofisticación, frescura y un estilo que traspasa temporadas. Con cada look confirma por qué sigue siendo uno de los grandes iconos de moda en España, inspirando a todas esas mujeres que buscan elegancia y comodidad sin esfuerzo, también en los días más calurosos del verano.

Vestidos blancos bordados, el aliado perfecto para presumir de bronceado

El look elegido por Paula no puede ser más inspirador: un minivestido en blanco bordado, con escote corazón, corsetería marcada y falda mini con bajo con volantes, un diseño que recoge la esencia más romántica y fresca del verano. La actriz lo ha acompañado con una chaqueta corta de encaje a juego, de manga tres cuartos, que aporta un plus de sofisticación y lo convierte en el conjunto perfecto tanto para una cena de verano como para un paseo junto al mar.

Las piezas pertenecen a la última colección de Charo Ruiz Ibiza, firma que ha elevado el concepto del estilo ibicenco hasta convertirlo en sinónimo de lujo relajado y sofisticación mediterránea. Y no nos extraña: pocas prendas resaltan tanto el bronceado de final de agosto como un vestido blanco con bordados delicados.

Los accesorios que elige Paula Echevarría para un look impecable

La actriz asturiana sabe mejor que nadie cómo llevar un conjunto de inspiración ibicenca sin caer en lo predecible. Esta vez lo ha hecho combinándolo con unas sandalias de cuña marrones perfectas para estilizar sin renunciar a la comodidad y un bolso mini de mano de Louis Vuitton con su emblemático monograma, que aporta el contraste justo para romper con el blanco absoluto del look. Su melena suelta con ondas naturales y unos pendientes maxi completan un estilismo que grita verano por cada costura.

Con este conjunto, Paula confirma que el estilo ibicenco no es exclusivo de la isla: se trata de una declaración de moda que celebra la feminidad, la libertad y la sofisticación. Un look que no solo se disfruta en agosto, sino que se convierte en la fantasía veraniega que todas queremos recrear antes de despedir la temporada.