Paula Echevarría deslumbra con un vestido naranja vibrante en su cumpleaños familiar en Marbella

Paula Echevarría ha vuelto a demostrar que su estilo veraniego es imbatible. La actriz e influencer celebró su cumpleaños en familia en un exclusivo chiringuito de Marbella, y lo hizo con un look que captura a la perfección la esencia del verano: fresco, luminoso y con ese toque de sofisticación que tanto la caracteriza.

La celebración, que tuvo lugar al atardecer, contó con un escenario idílico: playa, palmeras y una mesa frente al mar rodeada de familiares y amigos. Paula compartió sonrisas y posó radiante junto a sus seres queridos, dejando claro que para ella la moda es también una forma de celebrar momentos importantes. Este estilismo es, además, una inspiración perfecta para quienes buscan un look de invitada de noche de verano o para un evento junto al mar. El naranja es uno de los colores tendencia de la temporada, y Paula lo defiende con maestría, demostrando que no hay que temer a los tonos intensos cuando se combinan con accesorios neutros y bien elegidos.

El look de cumpleaños de Paula Echevarría

Para esta ocasión tan especial, Paula Echevarría apostó por un vestido largo palabra de honor en color naranja intenso, confeccionado en un delicado tejido de encaje floral que dejaba entrever sutilmente la silueta. El vibrante tono, además de resaltar su bronceado, aportaba un aire alegre y festivo, ideal para una velada junto al mar. El diseño, de corte recto y caída fluida, realzaba su figura de manera elegante, combinando sencillez y glamour en una misma prenda.

El look de Paula. @pau_eche

El look se completaba con unas sandalias planas joya en tono nude, adornadas con apliques brillantes, que aportaban comodidad sin perder sofisticación. Como complementos, Paula optó por unos pendientes dorados de aro y un brazalete ancho, también en dorado, que añadían un punto de luz y contraste al conjunto. En la mano, un bolso de mano negro ponía la nota neutra perfecta para equilibrar la intensidad del vestido.

La actriz lució un recogido pulido con raya en medio, dejando todo el protagonismo al escote y a la luminosidad del rostro, realzado con un maquillaje natural donde destacaban los ojos y un toque de gloss en los labios. Un beauty look impecable para una noche veraniega.

Con este look, Paula Echevarría reafirma por qué sigue siendo uno de los referentes de moda más seguidos en España: sabe cómo adaptar las tendencias a su estilo personal y cómo transmitir, a través de la ropa, la alegría de un momento tan especial como su cumpleaños. Un look que, sin duda, será recordado como uno de los más icónicos de su verano en Marbella.