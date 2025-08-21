Paula Echevarría lleva el vestido blanco asimétrico de marca cántabra ideal para una noche familiar en Marbella

Las vacaciones de verano son para pasar tiempo de calidad con la familia, eso es lo que están haciendo algunas de nuestras celebrities desde Nuria Roca, pasando por Vicky Martín Berrocal o Paula Echevarría. Esta última sigue disfrutando de unos días de desconexión en Marbella, y sí hace unos días la veíamos derrochar estilo junto a su hija Daniella, ahora les ha tocado al benjamín de la familia y a su pareja, Miguel Torres compartir una velada muy especial juntos.

Por supuesto nosotras en lo primero que nos hemos fijado es en el estilismo que se ha marcado la actriz en Marbella, con un vestido que hace unas semanas le vimos en color negro y que por lo que parece también se lo ha llevado en la maleta en color blanco. Siendo sinceras no nos extraña, se trata de uno de esos diseños tan favorecedores a la par que versátiles que te dan ganas de hacerte con él en todas sus versiones posibles. Y es que si algo funciona porque no apostar una y otra vez por esa fórmula ganadora, estamos seguras de que eso fue lo que pensó Paula Echevarría al añadir el susodicho vestido en negro y en blanco a su armario de verano.

El vestido asimétrico y favorecedor de Paula Echevarría en Marbella

Hablar de vestidos de verano es hablar de estilo sin esfuerzo. Y si encima el diseño tiene un corte asimétrico, el resultado es doblemente favorecedor. Paula lo sabe bien, y su última elección es la prueba de que estos modelos siempre marcan tipazo y suman puntos de sofisticación incluso en los planes más relajados.

Sailor dress white, de Fetiche Suances (172,50 euros)

Sailor dress. Fetiche Suances

Un diseño que hemos encontrado en una de sus firmas de cabecera, Fetiche Suances, confeccionado en un tejido de punto elástico que se adapta a la silueta como una segunda piel. La versión en blanco que ha lucido en Marbella cuenta con escote asimétrico de un solo tirante, detalle 'cut out' en la cintura y un estampado de rayas marineras en negro, un clásico atemporal que nunca falla. Su corte midi estiliza al máximo, mientras que el drapeado lateral aporta ese plus de sensualidad que convierte al vestido en todo un imprescindible del armario estival.

Así lo ha combinado Paula en su noche marbellí

La actriz apostó por accesorios que potencian la versatilidad del vestido: un bolso estilo shopper en tamaño mini de rafia con detalles en negro, sandalias planas negras con la insignia de la 'maison' Céline en dorado y joyitas doradas que aportan un toque de brillo sin restar protagonismo al diseño. Con su melena suelta y un bronceado que resalta aún más el blanco del vestido, Paula reafirma por qué es uno de los referentes de estilo más seguidos de nuestro país.

Una vez más, la asturiana demuestra que sabe cómo sacar partido a las piezas clave de su armario, convirtiendo un vestido asimétrico en la elección perfecta para disfrutar de una noche familiar en Marbella con el estilo que la caracteriza.