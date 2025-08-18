De Paula Vázquez a Cristina Cifuentes, los looks de aeropuerto más cómodos y estilosos de las famosas rumbo a 'Hasta el Fin del Mundo'

Si tienes algún que otro viajecito previsto para las próximas semanas y no sabes muy bien como vestirte para ir cómoda, pero estilosa al pasar el control de seguridad del aeropuerto y embarcarte en esas tan deseadas vacaciones, aquí va una buena dosis de inspiración en clave viajera, de la mano de quién de algunos de los rostros más conocidos de la televisión, así es desde Paula Vázquez, pasando por Cristina Cifuentes o Alba Carrillo entre otras, se han dejado ver esta mañana en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas para poner rumbo a Costa Rica y dar comienzo muy pronto al reality de RTVE 'Hasta el Fin del Mundo'.

Un formato televisivo adaptado del exitoso programa de la 'BBC' en el que 12 rostros muy conocidos para muchos españoles pondrán rumbo a América Latina y competirán por ser los primeros en llegar a un destino final que desconocen, durante más de dos meses. A lo largo de su experiencia explorarán las capacidades y relaciones humanas sin filtros, los ejemplo de sostenibilidad de los que serán testigos en el hemisferio sur y también acercarán a los hogares españoles las vivencias culturales y turísticas que los concursantes se vayan encontrando en su camino.

Los looks de aeropuerto de las famosas rumbo a 'Hasta el Fin del Mundo'

Como maestra de ceremonias o lo que es lo mismo como presentadora del reality estará Paula Vázquez, quien se ha unido esta mañana a la expedición de concursantes y de los que nosotras no podíamos pasar por alto sus looks cómodos y estilosos que estamos seguras bien servirán a más de una lectora en las próximas semanas. Estos son los looks de aeropuerto de las famosas con los que no perderás ni un ápice de estilo.

Paula Vázquez

El look de Paula Vázquez. Gtres

La presentadora se ha presentado en Barajas con un look de básicos que resume el estilo de aeropuerto más casual-chic posible. Camisa blanca de corte holgado, pantalones vaqueros de tiro alto y pernera ancha que suman puntos en estilo gracias al cinturón de piel negra y hebilla dorada y zapatillas estilo padre de lo más cómodas.

Alba Carrillo y Cristina Cifuentes

Los looks de Cristina Cifuentes y Alba Carrillo. Gtres

El dúo formado por Alba Carrillo y Cristina Cifuentes han seguido con esa estética casual-chic cuando nos enfrentamos a viajes en avión de muchas horas. La colaboradora de televisión apostó por un total look blanco formado por camiseta de manga corta y el divertido texto en rosa palo 'Galifornia Atlantic Coast' que ha combinado con un par de vaqueros de lo más favorecedores por su corte ancho, tiro alto y detalle de cordones anudados a la altura del vientre. Por su parte, la ex-Presidenta de la Comunidad de Madrid apostó por una camisa de color azul bebé con cuello estilo 'mao', pantalones vaqueros de corte recto y zapatillas blancas con maxi suela.

Rocío Carrasco y Anabel Dueñas

Los looks de Rocío Carrasco y Anabel Dueñas. Gtres

En cuanto a la pareja Rocío Carrasco y Anabel Dueñas estas han apostado por estilismos más modernistas y relajados. La hija de la cantante Rocío Carrasco ha elegido un conjunto muy sencillo, camiseta sin mangas negras, pantalones de chándal también en negro con rayas laterales blancas, sudadera gris anudada a la cintura, zapatillas deportivas también en negro y unas gafas de sol estilo retro. Anabel Dueñas ha apostado por la comodidad con un mono holgado con estampado beige y rayas blancas al que superpuesto una americana en una tonalidad similar al mono y que ha completado con zapatillas negras al igual que su compañera de aventuras y gafas de sol de estilo futurista.

Mientras esperamos el estreno de uno de los realities más aventureros del año, nos quedamos con estas dosis de inspiración en clave aeropuerto. Ahora solo queda tomar nota y preparar maleta con tus imprescindibles vacacionales.