De Penélope Cruz a Demi Moore: los mejores estilismos de las famosas en la Academy Museum Gala

La Academy Museum Gala es uno de los eventos benéficos más esperados por el "star system" cada año, es una oportunidad para recaudar fondos para las diversas exposiciones disponibles a lo largo del año en los pasillos del Academy Museum of Motion Pictures, lo que podríamos decir un hermano pequeño de lo que ocurre el primer lunes de mayo en la ciudad de Nueva York con el Metropolitan Museum pero en este caso en la ciudad de Los Ángeles.

Allí se han dado cita lo más granado de la industria cinematográfica, donde el toque español ha estado a cargo de una de las galardonadas de la noche, hablamos ni más ni menos que de Penélope Cruz, la actriz madrileña ha sido premiado con el "Icon award" o "Premio Icono" en modo de agradecimiento a toda su carrera como un inspirador ejemplo a través de sus trabajos en el séptimo arte. Durante la ceremonia también fueron premiados Bruce Springsteen, Walter Salles y Bowen Yang. Por supuesto nosotras solo hemos tenido ojos para una de nuestras actrices más internacionales, Penelope Cruz.

Los mejores estilismos de la Academy Museum Gala

La ciudad de los Ángeles brilló en la noche de ayer más que nunca, culpa de ello, algunas de nuestras celebrities favoritas que se pusieron sus mejores galas para apoyar a una causa muy cercana a su oficio. Desde Penélope Cruz, pasando por Demi Moore, Kendall Jenner o Zoe Kravitz, esta es nuestra selección de las mejores vestidas de la alfombra roja.

Penélope Cruz

El look de Penélope Cruz. gtres

Penélope Cruz, fiel a su elegancia clásica, brilló con un vestido nude de pedrería que acompañó de su melena ligeramente ondulada, un conjunto que inevitablemente evocaba los destellos más sutiles del viejo Hollywood.

Demi Moore

El look de Demi Moore. Gtres

Demi Moore apostó por la sofisticación atemporal con un diseño burdeos de escote profundo que realzaba su figura y confirmaba que esta tonalidad sigue siendo una de las más favorecedoras de la temporada.

Kendall Jenner

El look de Kendall Jenner. gtres

Kendall Jenner volvió a recordarnos por qué domina la estética minimalista: su vestido negro ajustado y de líneas puras fue la definición exacta de elegancia sin esfuerzo.

Zoë Kravitz

El look de Zoe Kravitz. gtres

Zoë Kravitz apostó por el dramatismo sobre la "red carpet" con un vestido marrón de volumen fluido y mangas globo, una elección que combinó sensualidad y vanguardia a partes iguales. Y que la coronó como una de las mejor vestidas de la noche.

Selena Gómez

El look de Selena Gómez. gtres

Selena Gomez deslumbró con un vestido negro de terciopelo y detalles de pedrería en el escote que acompaño con blazer a tono. Se trataba de su primer estilismo después de pasar dar el "sí quiero" al productor musical Benny Blanco. Un look de inspiración "old glamour" con un punto moderno que nadie como ella sabe defender.

Jenna Ortega

El look de Jenna Ortega. gtres

Jenna Ortega sorprendió con un look de aire futurista formado por una falda satinada de corte columna en burdeos y un original top escultórico en acabado metálico.

Dakota Fanning

El look de Dakota Fanning. gtres

Dakota Fanning puso el toque romántico de la noche con un vestido de organza beige con bordados negros, un diseño delicado que equilibraba inocencia y madurez con su característico estilo etéreo.