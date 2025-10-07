De Penélope Cruz a una embarazadísima Úrsula Corberó: los looks más comentados del desfile de Chanel

París ha vivido una de las jornadas más esperadas de su Semana de la Moda con el desfile de Chanel Primavera-Verano 2026, el primero bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy, y las estrellas no han querido perdérselo. El Grand Palais Éphémère se ha convertido en el epicentro del lujo y el glamour internacional con una front row repleta de rostros conocidos y un momento que ya está dando la vuelta al mundo: el cariñoso encuentro entre Penélope Cruz y Úrsula Corberó, que presumió de embarazo con un look etéreo y brillante.

Úrsula Corberó, radiante con su embarazo

La actriz catalana ha sido una de las grandes protagonistas de la noche. Embarazada de su primer hijo, Úrsula Corberó ha acaparado todos los flashes con un diseño fluido en tono blanco roto que realzaba su silueta de premamá. De corte halter y tejido vaporoso, el vestido se movía con naturalidad, dejando entrever su tripita y transmitiendo una imagen de felicidad absoluta. Sonriente y relajada, saludó a la prensa y se mostró encantada al coincidir con su amiga Penélope Cruz, en un momento que se ha vuelto viral en redes sociales.

Penélope Cruz, homenaje a Karl Lagerfeld con su look

Fiel embajadora de Chanel, Penélope Cruz volvió a demostrar por qué es una de las musas más elegantes de la maison. La actriz optó por un look relajado pero con mensaje, formado por una cazadora de cuero negra y pantalón blanco, un conjunto que muchos han interpretado como un guiño al recordado Karl Lagerfeld, quien fuera director creativo de la firma durante más de tres décadas. Penélope completó su estilismo con un bolso de mano negro y pendientes XL, equilibrando sofisticación y sencillez en la misma medida.

Nicole Kidman, nueva embajadora de Chanel

La gran sorpresa de la noche llegó de la mano de Nicole Kidman, quien fue presentada oficialmente como la nueva embajadora global de Chanel. La oscarizada actriz no tardó en estrenar su nuevo cargo con un conjunto de estética minimalista compuesto por una camisa blanca oversize y pantalón ancho azul, el mismo look con el que protagoniza la campaña de presentación. Una elección sobria, elegante y muy parisina.

Margot Robbie y Pedro Pascal, estilo relajado con sello Chanel

Entre los asistentes también destacaron Margot Robbie, embajadora del perfume Nº5, que se decantó por un traje oversize negro con cazadora tipo bomber y pantalones anchos, y Pedro Pascal, que sorprendió con su estilo impecable y un bolso de piel en formato maxi, demostrando que los accesorios masculinos también tienen su espacio en la nueva era de Chanel.

Ambos compartieron risas y complicidad en primera fila, mostrando el ambiente distendido que reinó en la velada.

El debut de Matthieu Blazy marca el inicio de una nueva era

El desfile de Chanel Primavera-Verano 2026 no solo reunió a las estrellas más internacionales, sino que también supuso el arranque de una nueva etapa para la maison. Con Matthieu Blazy al frente, Chanel abraza una visión más contemporánea y libre, donde la artesanía se mezcla con la funcionalidad y el lujo se entiende como una actitud. Un debut que ha dejado huella y que promete redefinir el legado de la firma más icónica de la moda francesa.