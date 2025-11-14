Pilar Rubio y Sergio Ramos conquistan la alfombra roja de los Latin Grammy con sus looks más poderosos

La 26ª edición de los Latin Grammy celebrada en Las Vegas ha sido, un año más, el epicentro de la música latina y también de algunos de los mejores looks del año. Entre los grandes protagonistas que desfilaron por la alfombra roja del MGM Grand Garden Arena destacó una pareja española que nunca pasa desapercibida: Pilar Rubio y Sergio Ramos. Ambos se convirtieron en uno de los dúos más fotografiados de la noche, demostrando que dominan la estética de gala con una seguridad absolutamente magnética.

La ciudad del juego, que este año tomaba el relevo de Miami y Sevilla, reunió a estrellas de la talla de Bad Bunny, Alejandro Sanz, Gloria Estefan o Karol G. Pero mientras la multitud llegaba a la entrada principal del recinto, los flashes se dispararon cuando el futbolista y la presentadora hicieron su aparición, reafirmando por qué son una de las parejas más potentes del panorama nacional en el terreno fashion.

El lookazo de Pilar Rubio: minivestido negro, lentejuelas y escote asimétrico

Pilar Rubio, que siempre apuesta por una estética poderosa, futurista y ultra femenina, se decantó para esta edición por un minivestido negro bordado con lentejuelas que abrazaba su figura a la perfección. La prenda combinaba dos elementos que son tendencia absoluta: el brillo en clave oscura y las siluetas esculturales. El diseño incorporaba un gran lazo asimétrico en el escote, un detalle dramático que elevaba el look y lo convertía en uno de los más comentados de la noche.

Sergio y Pilar. GTRES

El corte mini dejaba todo el protagonismo a sus piernas —uno de los sellos de estilo de la presentadora— que acompañó con unas medias negras semitransparentes y unos salones de tacón de Christian Louboutin, clásicos, afilados y con acabado de charol. Ese contraste entre la textura brillante del vestido y la pureza del zapato terminaba de equilibrar un estilismo pensado para deslumbrar pero sin caer en excesos.

Para completar el outfit, Pilar apostó por joyas de Carrera y Carrera, una elección que encaja con su gusto por las piezas rotundas, doradas y con significado. Su maquillaje, en tonos intensos, y el peinado suelto con acabado pulido reforzaron esa vibra sensual y potente que tanto la define.

Sergio Ramos: traje negro impecable y la nueva imagen del show business latino

Sergio Ramos acudió a la cita como presentador y, lejos de optar por un estilismo clásico sin más, apostó por un look trabajado, elegante y moderno. El futbolista apareció con un traje negro de chaqueta cruzada, perfectamente entallado, demostrando esa evolución estilística que lleva mostrando en los últimos años.

2025 Latin Grammys - Arrivals John Locher/Invision/AP Agencia AP

Lo acompañó con camisa abierta, cadenas plateadas y unas gafas de sol de aire retro, un guiño a su personalidad rock y a ese punto rebelde que ya forma parte de su identidad estética. El resultado fue un look que mezclaba distinción y actitud, muy en línea con el ambiente de los Latin Grammy, donde la elegancia convive con un código más atrevido y musical.

Su presencia en la gala como rostro vinculado a la industria refuerza este nuevo capítulo de su carrera, más cercana al entretenimiento global y a los grandes eventos culturales

Una pareja que domina el arte de pisar la alfombra roja

Juntos, Pilar Rubio y Sergio Ramos funcionaron como un auténtico icono visual de la noche. Sus looks, perfectamente coordinados pero sin resultar obvios, demostraron que cuando pisan una alfombra roja lo hacen para hacerse notar. Entre lentejuelas, traje negro y actitud, la pareja volvió a dejar claro que su impacto en los Latin Grammy va más allá del photocall: saben convertir cada aparición en un pequeño acontecimiento.