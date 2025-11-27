La pista secreta de Laura Escanes que confirma quién firmará su look de las campanadas 2025 en TV3

Laura Escanes lo ha vuelto a hacer. Cada diciembre, la creadora de contenido convierte el misterio de su look de las campanadas en uno de los juegos favoritos de sus seguidores. Y este 2025, la intriga ha estallado de nuevo después de que publicara en Stories una imagen que muchos han interpretado como la pista definitiva sobre el diseñador que firmará su estilismo para recibir el Año Nuevo en TV3.

La fotografía, tomada en un interior de estética clásica, muestra un marco de madera con el nombre de un atelier de Barcelona parcialmente oculto por un sticker. Y, aunque ella ha preferido mantenerlo en secreto, el rastro es evidente para quienes siguen su trayectoria estilística: todo apunta a que Laura volverá a confiar en la casa barcelonesa Yolancris, la firma que ya eligió el pasado año para su vestido.

Una teoría que cobra aún más fuerza si recordamos sus propias palabras. Hace apenas unas semanas, en un directo de TikTok, Laura adelantó varios detalles clave de su elección para este año: “No será vestido. Será un dos piezas. Y de un color que nunca he llevado en las campanadas”, afirmó entre risas. Yolancris, experta en la mezcla de costura, vanguardia y volúmenes inesperados, encaja a la perfección con ese giro estético.

El stories de Laura Escanes. Instagram @lauraescanes

Su look de las Campanadas 2024: el homenaje al Mediterráneo que deslumbró en TV3

El año pasado, Laura Escanes fue una de las protagonistas indiscutibles de la noche. Recibió el 2024 junto a Miki Núñez desde la Font Màgica de Montjuïc con un impactante diseño nupcial de Yolancris, una pieza de alta costura inspirada en la naturaleza y en el Mediterráneo, elaborada completamente a mano.

Laura Escanes. David Ruano

El vestido, con corte sirena y mangas-capa cargadas de cristales, incorporaba más de 60 elementos artesanales sobre encaje de lujo. Una creación única con referencias a Barcelona, su ciudad natal, y a la propia esencia de la firma.

Más allá del vestido, Laura quiso mantener el secreto del look hasta el último segundo, cubriéndolo inicialmente con un abrigo champagne de estructura piramidal, también firmado por Yolancris. Un gesto que generó expectación y que se convirtió en una de las imágenes más comentadas de las Campanadas 2024.

Laura Escanes. David Ruano

2023: la primera vez que apostó por este sello barcelonés

En las campanadas anteriores, las de 2023, ya había mostrado su afinidad con la moda catalana al elegir un diseño de Ze García, también con sello barcelonés y estética Art Decó. Un vestido espectacular que marcaba el arranque de esta línea de looks de inspiración local y que apostaban por reinterpretar la moda de fiesta en clave contemporánea.

Laura Escanes en las campanadas de TV3. David Ruano

¿Qué podemos esperar del look de 2025?

Con la pista recién publicada y el historial de sus dos últimas apariciones, la ecuación parece clara:

Atelier barcelonés

Diseño exclusivo

Dos piezas y color inédito en ella: confirmado por Laura.

Capacidad de sorpresa: garantizada.

Todo indica que la presentadora repetirá la fórmula que tan bien le funcionó: moda de autor, esencia catalana y un golpe de efecto final. Y si la pista visual que ha compartido es lo que parece, Yolancris podría firmar de nuevo una de las imágenes más virales de la última noche del año.

Ahora solo queda esperar al 31 de diciembre para descubrirlo… aunque para muchos, el secreto ya está prácticamente desvelado.