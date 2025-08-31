El pistacho será el color tendencia de las invitadas de otoño, firmado y comprobado por María Pombo

María Pombo también se ha ido de boda este fin de semana. Mañana daremos la bienvenida al mes de septiembre, donde también es común tener BBC apuntadas en el calendario, por lo que si todavía no tienes look de invitada, te servirá de ayuda seguir leyendo este artículo. ¿Por qué? La influencer madrileña acaba de revolucionar las redes sociales con un vestido de firma española que reúne todos los requisitos para convertirse en la mejor vestida: protagoniza el color de la temporada, potencia el bronceado y estiliza el cuerpo.

Durante este fin de semana hemos tenido un sinfín de ceremonias, como la boda de princesa María Carolina de Liechtenstein o la de Andrea González con Javier Ausín en Cantabria. Pues bien, de la misma manera que ayer comentamos el maravillosos vestido de invitada de casi 1.000 euros de Sara Carbonero, ahora ha tomado el relevo María Pombo como bien acabamos de ver en su última publicación de Instagram. Y es que, tras un imprevisto de verse sin modelito casi el último día, ha recurrido a la marca española (y amigo diseñador), Redondo Brand de Jorge Redondo, para que le ayude a brillar en un día como este. Y así ha hecho.

Un vestido de invitada con el que ha presumido de barriguita María Pombo

María Pombo ha deslumbrado con un vestido pistacho de corte largo que sienta fenomenal con el bronceado natural que ha conseguido en sus vacaciones en Cantabria. Sin ninguna nuda, dicho color ha llegado a los armarios de las insiders con más fuerza que nunca, convirtiéndose en toda una tendencia que también llevaremos en otoño y la creadora de contenidos lo sabe. Este modelo luce un cuello halter con un escote decorado con dos flores en 3D tanto en el mismo color como en otro más burdeos. Un añadido que ha dado un plus más romántico y elegante al atuendo que se ajusta perfectamente a su silueta para presumir de barriguita y que sigue con una falda caída y relajada.

Lo ha completado con bolso de mano en terracota, así como joyería discreta y sofisticada. En cuanto a términos de belleza, ha relajado el look de invitada con melena suelta y ondas desenfadas y naturales, con un maquillaje en tonos marrones suaves que ayudan a ganar profundidad en la mirada y a enmarcar las facciones del rostro.

De Redondo Brand, la firma española favorita de las celebridades e influencers

Se trata de una de las firmas españolas más prestigiosas en el panorama actual del sector de la moda: Redondo Brand de Jorge Redondo. Especializada tanto en moda nupcial como en diseños hechos a medida que está siendo una de las más recurrentes por las celebridades, influencers o socialites. Además de ser la encargada de hacer deslumbrar a María Pombo en más de una ocasión (tanto en alfombras rojas como en eventos de este calibre), también confeccionó el vestido de novia de su hermana mediana, Marta Pombo. También, ha llegado al armario de personalidades de calibre como Isabel Preysler, Eugenia Martínez de Irujo o a la mismísima Reina Letizia.

María Pombo ha vuelto a ser la invitada perfecta con este vestido pistacho para presumir de embarazo. Aunque este modelo no esté disponible en la página web, Redondo Brand cuenta con diseños similares y de lo más glamurosos con precios accesibles.