Las primeras compras de otoño que son un ‘sí’ rotundo según las tendencias

Estamos a menos de una semana para dar la bienvenida al otoño, una estación del año que nunca viene sola. Con esto queremos decir que cuando nos instalamos en el 22 de septiembre siempre es un día que viene acompañado de la renovación del fondo de armario con prendas de entretiempo que, además de evitarnos los golpes de aire, también elevan nuestros estilismos. Nos reuniremos de nuevo con la multitud de capas, los materiales más acogedores o las combinaciones más divertidas o creativas que esta temporada promete brindarnos.

Sin ninguna duda, el otoño es una de las estaciones favoritas en la que las insiders aprovechan para invertir en piezas clave que otorgan versatilidad y funcionalidad. Más allá de convertirse en toda una tendencia, los próximos meses vienen fuerte en cuanto a cambios de estatus, desafíos en los códigos de vestimenta e innovaciones sorprendentes. Esta vez (y ahora más que nunca), tanto las pasarelas de las distintas Semanas de la Moda como el street wear coinciden en nuevas fórmulas, regresos inesperados y la fusión entre lo más moderno con lo más cómodo. Lo mejor de todo es que todo tiene que ver con los básicos, pero con novedades en cuanto a sus cortes, gamas de colores o estampados.

¿Cuáles serán las tendencias más llevadas?

Las tendencias de otoño están cada vez más claras. Comenzamos a ver pequeñas dosis durante los desfiles de las colecciones de otoño-invierno 2025/2026 en la anterior Semana de la Moda y lo han puesto en práctica las invitadas de esta edición que estamos viviendo ahora mismo. Bien es cierto que está vigente un gran abanico de alternativas, pero las más evidentes son las que más están abundando las redes sociales o los looks de street wear u oficina de las sabias de la moda. En cuanto a los colores más llevados de este otoño, ganará el chocolate como el más cozy, así como sofisticado, acompañado de la modernidad del azul eléctrico o morado. Asimismo, tanto el efecto de ante como de cuero serán los materiales que más protagonizarán las prendas de vestir, accesorios o calzados. Y de la misma manera ocurrirá con los cortes oversize, pero con pequeños ajustes a la cintura (con cinturones) para no renunciar a la sensualidad o feminidad.

Como siempre son bienvenidas, las gabardinas serán lo más llevado de la época de entretiempo, pero, como ya comenzamos a ver durante el año anterior, este será el más especial de los cortes cortos. Hablando de abrigos, también serán imprescindibles las chaquetas bombachas o aquellas de corte masculino. Los encajes o transparencias no se separarán de nosotros, siguiendo este estilo bohemio que permanecerá en nuestro armario con, también, la incorporación de los pantalones harem. En cuanto a estampados, los más vistos serán tanto el de lunares como el de rayas horizontales, sobre todo, tanto en camisetas como en polos. Por último, entre los calzados más tendencia, veremos las botas de efecto arrugado o los náuticos en marrón al estilo más elegante.

18 compras que merecen la pena invertir este otoño

La cuestión no es gastar, gastar y gastar, sino de invertir con cabeza. Seleccionaremos aquellos ítems que nos facilitan cada mañana sin estar muchos minutos enfrente del armario, no tengamos dolores de cabeza o dudas de que si no lo podremos seguir utilizando durante el año que viene. Las firmas de moda, como Zara, Mango, H&M o Parfois, entre muchas más, ya han lanzado sus nuevas colecciones que no han dejado indiferente a nadie, así como son un 'sí' rotundo en relación con las tendencias. Para que no pierdas más el tiempo (ya que el cambio estival está a la vuelta de la esquina), hemos seleccionado las primeras 18 compras que merecen la pena invertir este otoño 2025.

Gabardina corta, de Zara (70 euros)

Gabardina corta. Zara

Top lencero, de Zara (40 euros)

Top lencero. Zara

Pantalones bombachos, de Zara (23 euros)

Pantalones bombachos. Zara

Camiseta de rayas, de Massimo Dutti (50 euros)

Camiseta de rayas. Massimo Dutti

Falda lencera, de Massimo Dutti (60 euros)

Falda lencera. Massimo Dutti

Chaqueta de efecto ante, de Stradivarius (100 euros)

Chaqueta de efecto ante. Stradivarius

Bolso de efecto ante, de Stradivarius (26 euros)

Bolso de efecto ante. Stradivarius

Botas de efecto arrugado, de Pull&Bear

Botas de efecto arrugado. Pull&Bear

Cinturón ancho, de Pull&Bear (10 euros)

Cinturón ancho. Pull&Bear

Falda de lunares, de Parfois (20 euros)

Falda de lunares. Parfois

Mocasines de efecto ante, de Parfois (40 euros)

Mocasines de efecto ante. Parfois

Vestido con volantes, de NA-KD (rebajado a 35 euros)

Vestido con volantes. NA-KD

Cárdigan de rayas, de Urban Outfitters (49 euros)

Cárdigan de rayas. Urban Outfitters

Vaqueros anchos, de Mango (40 euros)

Vaqueros anchos. Mango

Blusa vaporosa, de Mango (50 euros)

Blusa vaporosa. Mango

Vestido de efecto piel, de H&M (23 euros)

Vestido de efecto piel. H&M

Blusa de nido de abeja, de MarÀvic (145 euros)

Blusa de nido de abeja. MarÀvic

Bermudas, de & Other Stories (59 euros)

Bermudas. & Other Stories

De un día para otro podemos notar ese cambio de temperaturas, por lo que debemos tener conformado un armario óptimo. Sin duda alguna, aquello práctico, atemporal y versátil siempre es lo que acabamos utilizando durante nuestros estilismos en los distintos escenarios.