No se puede ser más diva que Carmen Lomana por las calles de Madrid con el vestido asimétrico que más realza el bronceado

El idilio de Carmen Lomana con los vestidos blancos en verano ha cobrado una nueva dimensión. Volvemos a repetirlo: las mujeres más elegantes solo visten de blanco cuando suben las temperaturas, y la última elección de la socialité para una mañana de trabajo en la radio no ha hecho más que (re)confirmarlo. No hay prenda que funcione mejor con la piel dorada por el sol que un vestido níveo. Es sencillo, es versátil y tiene el don de elevar cualquier look sin apenas esfuerzo.

Mientras media España está de vacaciones en alguna playa paradisíaca de la geografía nacional, Carmen Lomana sigue por Madrid, y de camino a la radio este fin de semana ha vuelto a dejar claro por qué sigue siendo uno de los mayores referentes de estilo de nuestro país. Probablemente en el armario de Carmen Lomana haya un infinidad de vestidos en tonalidades blancas, la hemos visto con diseños de crochet ideales para jornadas de playa, con maxivestidos, mini vestidos de tweed y ahora también con un diseño que bien podría pasar por una obra de arte. En esta ocasión hablamos de un modelo de corte midi asimétrico. Uno de esos vestidos tan únicos que solo alguien con su estilo puede defender para una jornada de trabajo. Y lo hace como solo ella sabe, con un aire de diva tan natural que desprende la esencia del verano en clave lujo.

El look más favorecedor de Carmen Lomana para una jornada de trabajo en verano

El vestido en cuestión es un diseño de Ferragamo y una auténtica lección de la sofisticación más minimalista. Con escote redondeado y una favorecedora silueta entallada, lo más llamativo es su bajo asimétrico: un corte envolvente que deja al descubierto las piernas con un movimiento fluido y femenino. Una elección perfecta para alargar visualmente la figura y sumar puntos de estilo sin recurrir a estridencias. La socialité como buena experta en moda, sabe que el verdadero golpe maestro está en los complementos: bolso blanco y motivos geométricos en negro acompañado de una cadena con acabado amaderado de Gucci y unas sandalias tipo zueco de charol negro con detalle joya de Chanel. Sin olvidarnos de las gafas XL oscuras de YSL y los pendientes dorados, que redondean un conjunto que solo puede firmar una auténtica experta en estilo.

Desde el mármol de la escalera de su edificio hasta el asfalto madrileño, Carmen desfila como quien pisa una pasarela. No importa si es para ir a la radio o a un cóctel, porque para ella cualquier ocasión es válida para lucir impecable. Y este look es solo una prueba más de que su estilo no tiene rival. Porque si hay alguien que entiende cómo elevar un básico como el vestido blanco hasta convertirlo en un manifiesto de elegancia, esa es, sin duda, Carmen Lomana.