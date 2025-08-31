Rania de Jordania cumple 55 años y estos son sus looks más icónicos que han marcado diferencia

En el sector de la moda, encontramos figuras que trascienden tendencias convirtiéndose en iconos de la moda. Entre ellas, se encuentra Rania de Jordania que, desde que se convirtió en reina consorte en 1999, ha completado un listado de estilismos que fusionan lo clásico con lo contemporáneo, sin tener miedo a las tendencias de cada momento. Su estilo se define como clásico, así como elegante, con un fondo de armario de alta costura, pero con espacio para contar con prendas básicas y atemporales que nunca fallan en sus fórmulas del día a día.

Este 31 de agosto, Rania de Jordania cumple 55 años, un hito a nivel internacional que reafirma su trayectoria en el mundo de la fashion. En los últimos años, hemos visto una evolución estilista notable en la que tanto en actos oficiales como en apariciones públicas ha resaltado la feminidad, así como la sofisticación, cumpliendo los códigos de vestimenta establecidos. Más allá de su compromiso con la sostenibilidad, el empoderamiento de las mujeres o su compromiso con la transformación social de Jordania, también defiende el talento del sector textil del país a nivel internacional. Por todo ello y en un día como hoy, repasamos los mejores looks de Rania de Jordania a sus 55 años.

Los mejores looks de Rania de Jordania a sus 55 años

Para la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, Rania de Jordania deslumbró como invitada perfecta con este vestido joya en rosa empolvado. Se trata de un diseño que pertenece a la colección Otoño/Invierno 2018-2019 de Fendi que destaca por un cuerpo en tejido translúcido con detalles metálicos y falda con patrón geométrico que combinó con chal al juego junto con un broche.

Rania de Jordania en la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Gtres

Sin ninguna duda, existen algunos atuendos del armario de Rania de Jordania que podrían estar perfectamente en el de la Reina Letizia. Y este vestido en burdeos podría ser uno de ellos. De corte midi, cuello redondo a la caja, detalles de fruncidos que favorecen la silueta y cinturón incorporado. Un estilismo al que añadió zapatos de tacón al estilo merceditas y bolso de mano acolchado a juego de Louis Vuitton.

Rania de Jordania con vestido al estilo más Letizia. Gtres

Si una cosa destaca en su fondo de armario es la apuesta por colores llamativos. Esta vez, la reina confió del binomio de blusa holgada con falda midi que llamaba la atención por un estampado floral en tonos granates y fucsias. Dos prendas de vestir de lo más originales que firma Johanna Ortiz, la marca colombiana que también utiliza Tamara Falcó e Isabel Preysler, junto con bolso de mano a tono y zapatos de tacón.

Rania de Jordania. Gtres

Los looks de oficina de Rania de Jordania también tienen mucho qué decir. Esta vez, le veíamos con la misma combinación fetiche, pero con un aire más casual. Hablamos de una falda blanca sencilla junto con una camisa de rayas en diferentes tonalidade a la que añadió un cinturón para marcar bien la cintura. Un turco de estilo que ha hecho en más de una ocasión y siempre funciona.

Rania de Jordania. Gtres

Una de las tonalidades que mejor le sientan: el verde caqui. Para esta ocasión, deslumbró con un vestido largo de cuello ligeramente alto y capa corta con doble volante integrada que continuaba con una falda de vuelo ligera y con movimiento. Le sumó un cinturón al estilo fajín en negro con cordones de borlas y un bolso de mano metalizado.

Rania de Jordania. Gtres

Rania de Jordania ha sido una de las royals que han pasado por la alfombra roja de la Met Gala, en su caso, en la edición de 2016. Lo hizo con un diseño de lo más sofisticado de Valentino que combinaba las transparencias con la decoración de plumas en un vestido lady.

Rania de Jordania. Gtres

Para la boda de Victoria de Suecia y Daniel Westling se convirtió en la invitada perfecta con un vestido morado de Armani Privé de escote asimétrico, escote drapeado, mangas francesas y abertura en la falda de lo más elegante. Lo combinó con zapatos de tacón a juego, clutch metálico adornado con mariposas y un moño alto sofisticado con diadema de brillantes, de Boucheron

Rania de Jordania. Gtres

Rania de Jordania cumple 55 años dejando una trayectoria de estilo que hasta sus hijas están heredando. Sin duda alguna, se trata de una de las royals más elegantes y con mejor estilo que comparte varias prendas y trucos de estilo con Letizia.