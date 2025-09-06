Rania de Jordania da una lección de elegancia con traje sastre blanco en su visita a México

Rania de Jordania lo ha vuelto a hacer. La monarca participó en la jornada de ayer (viernes 5 de septiembre) en una conferencia en la Ciudad de México, y como era de esperar su estilismo volvió a brillar tanto como su presencia. Si hace unos días analizábamos algunos de los mejores looks de la monarca por su 55 cumpleaños, hoy no hemos podido pasar por alto la elección en clave fashion en su última aparición oficial.

Un look que respira elegancia por cada costura y que funciona igual de bien para un evento corporativo como para un día en la oficina o para una reunión más casual de entretiempo. Una prueba más de que la Reina se ha convertido en un referente indiscutible de estilo atemporal y sofisticado. Lo interesante de Rania es que logra que cada aparición sea memorable, no solo por el contexto institucional sino por la manera en la que utiliza la moda como lenguaje para proyectar cercanía, autoridad y modernidad a la vez.

El traje blanco, el uniforme de poder que nunca falla

No es casualidad que Rania apostara por un traje sastre blanco impecable de corte recto y líneas minimalistas. Esta prenda, que se ha convertido en un símbolo de poder femenino y estilo refinado, es capaz de transmitir autoridad y sofisticación sin perder feminidad.

La monarca lo llevó con una blusa con motivos estampados en azul eléctrico de cuello alto, un contraste que aporta frescura y personalidad a un look que de otro modo podría parecer demasiado clásico. El resultado es un estilismo equilibrado, elegante y moderno, que demuestra que a partir de los 50, y mucho antes también, el blanco sigue siendo el mejor aliado para firmar estilismos de impacto.

Rania de Jordania con traje blanco. Gtres

Además, este tipo de trajes tienen la ventaja de ser un comodín en el armario: igual funcionan en una cumbre internacional que en una reunión de trabajo. Y si lo combinamos con colores vibrantes, como ha hecho ella, conseguimos ese efecto sofisticado que no pasa desapercibido.

Accesorios y detalles que completan una lección de estilo

Como buena entendida en esto de la moda, Rania sabe muy bien que son los accesorios los que terminan de elevar cualquier look. En esta ocasión, combinó su traje con unos stilettos blancos de tacón fino con detalle de suela roja (todo apunta a que se trata de unos 'Louboutin') y un bolso de mano compacto en azul, perfectamente coordinado con el color de la blusa.

El peinado suelto con ondas suaves y unos pendientes discretos terminaban de construir un conjunto que, sin necesidad de artificios, se convierte en otra de esas lecciones magistrales de estilo a las que nos tiene acostumbradas desde que se convirtió en Reina en 1999.

El look de Rania de Jordania al detalle. Gtres

No es casualidad que siga ocupando titulares en el terreno 'fashion': Rania representa ese tipo de elegancia que inspira a mujeres de todas las edades, sobre todo a aquellas que quieren verse impecables sin caer en la ostentación. Una vez más, demuestra que la clave está en apostar por básicos impecables, añadir un toque de color inesperado y dejar que la actitud haga el resto.