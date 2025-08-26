Rania de Jordania sabe cómo ser original dentro de la oficina a sus 54 años con esta falda vaquera de Loewe

Nada mejor que un look ejecutivo para comenzar la vuelta a la oficina. Durante este lunes, hemos visto a Rania de Jordania deslumbrar con una serie de prendas que podemos encontrar ahora mismo fácilmente. Y sobre todo, ha estado de la mano de muy buena compañía y con la que ha hecho match en cuanto a estilismo se refiere: su hija de 28 años Iman. Ambas han estado presentes en una reunión con el comité organizador de la Semana de Diseño de Amán (ADW) con el objetivo de comenzar con los preparativos, así como para intercambiar ideas.

Se trata de un evento donde se pone en relieve el talento local y regional, así como el diseño como herramienta para el cambio social a través exposiciones, talleres o charlas, entre otras actividades. La cuarta edición de este evento será celebrada durante finales de 2026, donde veremos los grandes tesoros que se esconden en el fondo de armario de la royal. Pero, antes de ello, nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha perdido el ojo a los looks arreglados, formales y en tendencia tanto de Rania de Jordania como de la princesa. Y ya adelantamos de que se tratan de unas propuestas estilísticas con las que nunca se falla dentro de una oficina, pasen los años que pasen.

La falda más original del armario de Rania de Jordania para una jornada de trabajo

Por un lado, Rania de Jordania ha deslumbrado con una combinación clásica, pero otorgando un plus actual a través de los patrones de las prendas, así como de los complementos escogidos. Hablamos de una camisa de rayas en tonos azules, blancos y rojos (con las mangas arremangadas) que ha combinado con una falda denim en blanco de corte midi de Loewe. Ahora bien, no estamos hablando del modelo que todas conocemos, sino que ha seleccionado uno mucho más original que ha llamado la atención por la posición tanto de la cintura como del bolsillo delantero, inclinándose hacia el lado izquierdo. Con ello, ha añadido un cinturón delgado en rojo (a juego con la prenda superior), unas gafas de sol carey y un bolso de estilo bandolera en blanco, también.

La princesa Iman sigue los pasos de estilo de su madre

Por otro lado, la princesa Iman ha apostado por el binomio más confiado, como es camisa + pantalones rectos. Pero, la clave se esconde tras los colores, puesto que para la primera prenda de vestir ha brillado por un mantequilla de lo más visto en las tendencias actuales, que va a juego con el top que se esconde por debajo. Lo ha finalizado con pantalones rectos de cintura alta en negro, una apuesta tradicional, pero que nunca falla.

Tenemos claro que ha habido una clara herencia del buen gusto por la moda, puesto que la princesa Iman está poniendo en práctica los consejos de estilo de la reina. Una vez más, ambas han causado sensaciones en las editoras de nuestra redacción con looks que nosotras pretendemos copiar para ir a la oficina.