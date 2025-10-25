¿Cómo crear looks equilibrados sin complicaciones? Así es la regla de los 7 puntos en moda

Vestirse puede convertirse en un reto diario, pero la moda tiene su propio truco matemático: la conocida como regla de los 7 puntos. Este método,viral en TikTok, propone un sistema sencillo para equilibrar los outfits y lograr combinaciones armoniosas sin esfuerzo.

La fórmula es bastante simple:

Cada prenda recibe un valor de 1 o 2 puntos. Los básicos de calidad, como vaqueros, camisas blancas o camisetas lisas, suman 1 punto. Por otro lado, los elementos llamativos —como accesorios de diseño, estampados o piezas de tendencia— cuentan como 2 puntos. El objetivo: que el total del look oscile entre 7 y 8 puntos, evitando que sea demasiado simple o excesivamente recargado.

Los pañuelos dan el toque original a los looks más básicos @claudiaparrast

Por ejemplo, un outfit con unos vaqueros anchos, un top básico y bailarinas suma apenas 3 puntos, un look funcional pero poco impactante. Al añadir una chaqueta de ante y pendientes llamativos se alcanzan 5 puntos, y completando el conjunto con un pañuelo estampado y gafas de sol se logra el equilibrio perfecto de 8 puntos.

Los mejores looks del street style de Milán La Razón INSTAGRAM @thecurated.style

Entre las ventajas de este método destacan:

Evita la simplicidad excesiva: transforma outfits básicos en looks con estilo y detalle.

Previene la sobrecarga: ayuda a controlar que los conjuntos no se vean demasiado recargados.

Sirve como guía práctica: funciona como un checklist para asegurarnos de que cada prenda aporte valor al conjunto.

Facilita la creatividad: permite realzar un outfit sin complicaciones, ideal para quienes no tienen experiencia combinando prendas.

Aunque hay opiniones distintas sobre el límite ideal de puntos, la regla de los 7-8 puntos se presenta como una referencia útil, especialmente para quienes buscan equilibrar sus estilismos sin complicaciones. No se trata de una ciencia exacta, pero sí de un recurso práctico que facilita el día a día y aporta un punto de partida para experimentar con nuevas combinaciones.