La Reina Letizia concluye la visita a los incendios en Extremadura con uniforme discreto en denim y zapatos clásicos

Los Reyes Felipe y Letizia culminarán su visita por loas zonas más afectadas por los incendios en Extremadura este viernes. Los monarcas han experimentado unos intensos días la extrema situación de alerta, así como han escuchado de la manera más cercana las necesidades del pueblo. Ahora, durante esta mañana se encuentran en la comarca del norte cacereño, la cual ha sido totalmente castigada por uno de los mayores fuegos de la historia de Jarilla.

Como ha ocurrido en los anteriores destinos, este también tendrá diferentes paradas. El punto de partida tendrá lugar en Rebollar, propio del Valle del Jerte, alrededor de las 11.30 horas, seguido de su desplazo a Cabezabellosa (ubicada en Trasierra-Tierras de Granadilla) y, finalmente, a Hervás, en Valle del Ambroz, donde llegarán sobre el mediodía. Durante las anteriores jornadas, hemos visto a una Reina Letizia acertando con la seriedad de la situación a través de una selección de prendas de vestir clásicas, discretas y totalmente cómodas. Mientras que en Castilla y León lució una camisa de firma asturiana con vaqueros pitillo en verde militar, durante ayer en Galicia cambió este ítem inferior por unos pantalones cargos que ya habíamos visto anteriormente.

El último look de la Reina Letizia para concluir la ruta en Extremadura

De nuevo, la Reina Letizia ha vuelto a mostrar una imagen pulida, discreta y perfecta para una jornada de trabajo. Ha seguido el mismo binomio de estos últimos días, como es la camisa clásica combinada con unos vaqueros. Sin embargo, esta vez ha optado por un estilismo todo al denim. Una decisión de lo más correcta, adecuada y sutil. Hablamos de una prenda superior tradicional sin detalles en un tono denim oscuro, a juego con unos pitillo similares a los que portó en su primera visita en Castilla y León. Esta vez, ha cambiado la sujeción de las botas marrones a juego con Felipe VI por unos zapatos clásicos masculinos de lo más elegantes.

Los Reyes visitan Rebollar, Cabezabellosa y Hervás (Cáceres) para conocer los daños de los fuegos Carlos Criado Europa Press

El acierto del vestuario de Letizia para las jornadas de visitas a los incendios

Durante las tres jornadas de la visita de la Reina Letizia a los incendios ha mostrado una imagen cuidada e impoluta, respetando en todo momento la seriedad y delicadeza de la situación. Ha transmitido una extrema empatía, así como un respeto, a través de su manera de comunicar la moda. Como decíamos, vestimentas exentas de detalles que llamen demasiado la atención, para apostar por la máxima comodidad para unos días de trabajo, acompañado de un calzado adecuado y seguro.

Se finaliza la agenda de la Casa Real en cuanto a su visita a los incendios, dejando un claro mensaje de comprensión, apoyo y fuerza. La Reina Letizia, por su parte, no ha desentonado en una misión delicada y seria a través de estilismos que han transmitido seguridad.