La Reina Letizia firma su look más majestuoso del invierno con un traje de tweed digno de la realeza

Pasadas las 11:00 horas de este martes, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia han inaugurado la exposición dedicada a la Reina Victoria Eugenia en la Galería de las Colecciones Reales. Y como ya es tradición en los actos que mezclan cultura, historia y presencia institucional, la Reina ha vuelto a confiar en uno de sus recursos infalibles: el traje de tweed.

La monarca ha escogido un conjunto formado por chaqueta entallada y falda lápiz a juego, un dos piezas en color blanco roto con detalles negros que crea un efecto visual sofisticado y atemporal. El tweed, ese tejido grueso, estructurado y con textura, se convierte en el gran protagonista del look y confirma una vez más que Letizia domina como nadie el arte de vestir para eventos culturales.

Este conjunto destaca especialmente por su construcción: la chaqueta presenta un ajuste perfecto en hombros y cintura, ligeramente peplum, aportando una silueta femenina, elegante y totalmente pulida. La falda, de corte recto hasta la rodilla, refuerza esa estética clásica que tan bien maneja la Reina cuando el protocolo lo exige.

Un estilismo pensado para realzar la solemnidad del acto

La exposición sobre Victoria Eugenia —la primera monográfica dedicada a la Reina consorte del siglo XX— reúne más de 350 piezas entre cartas, vestimentas, retratos, joyas y objetos personales que reconstruyen su vida y su papel en la modernización de la monarquía. En un contexto así, Letizia opta por un look que rinde homenaje a la tradición sin renunciar a su sello contemporáneo. El conjunto de estilo ha salido del taller de APRAMP, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, sumándose ya a las otras prendas que la monarca a estrenado de esta asociación.

El look de Letizia. GTRES

El conjunto, que podría recordar a las siluetas que popularizó la propia Victoria Eugenia, encaja a la perfección con el espíritu de la muestra: refinado, histórico y con un guiño al vestir aristocrático del pasado, pero con un acabado actual gracias al juego de texturas del tweed y al patrón depurado.

La Reina acompaña el conjunto con unos zapatos de salón negros de puntera afilada, minimalistas y perfectos para estilizar la figura sin restar protagonismo al traje. En la mano, un bolso estructurado también en negro, que aporta equilibrio cromático y mantiene la línea clásica del look.

Joyas discretas y maquillaje natural: el equilibrio que no falla

En cuanto a los accesorios, Letizia elige unos pendientes colgantes discretos que aportan brillo justo sin desviar la atención del conjunto. Su melena suelta, ligeramente ondulada y peinada con raya lateral, añade suavidad al look y evita cualquier exceso de rigidez.

El look de Letizia. gtres

El maquillaje sigue la línea que domina en sus actos de mañana: piel luminosa, mejilla marcada de forma natural, labios en tono neutro y una mirada definida con sutileza. Un beauty look que funciona como complemento perfecto para un estilismo elegante y sobrio.

El tweed, el tejido favorito de Letizia cuando busca presencia y elegancia

No es casualidad que Letizia vuelva a recurrir al tweed. Se trata de uno de sus tecidos más repetidos en agenda invernal, especialmente en citas culturales, visitas a exposiciones o encuentros institucionales. Su estructura, su caída y su presencia visual lo convierten en una apuesta segura cuando el objetivo es transmitir autoridad y elegancia sin necesidad de recurrir a grandes volúmenes o colores llamativos.

El look de la Reina Letizia. GTRES

Con este conjunto, la Reina firma otro de sus looks más destacados de la temporada: clásico, rotundo, perfectamente protocolario y con ese punto de modernidad que hace que cada aparición suya se convierta en referencia de estilo.