La Reina Letizia hace ‘matching’ con sus hijas y conquista Oviedo con su look más elegante en azul y negro

La Familia Real ha presidido esta tarde el tradicional concierto previo a los Premios Princesa de Asturias 2025, celebrado en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, una cita institucional que marca el inicio del fin de semana más importante del año para la monarquía española. Los Reyes de España, junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, han acaparado todas las miradas a su llegada, especialmente la Reina Letizia, que ha vuelto a demostrar su dominio absoluto del estilo sobrio y elegante.

El look de la Reina Letizia: un mono azul marino con detalles de pedrería

Para esta cita nocturna, doña Letizia ha escogido un top azul noche de cuerpo cerrado, cuello camisero y pantalón fluido de Sibilina, una pieza que estiliza su figura y refuerza su imagen elegante y moderna. El top destaca por los detalles de pedrería y flecos negros en las mangas, que aportan movimiento y un toque de brillo sin resultar excesivo. Un estilismo haciendo 'matching' con el Rey, y con sus hijas la Princesa Leonor, y la Infanta Sofía, y con el azul Asturias siempre presente.

Premios Princesa de Asturias 2025 Ballesteros Agencia EFE

Aunque aún no se ha confirmado la autoría del diseño, el estilo encaja con las líneas depuradas que la Reina suele escoger de creadores españoles como The 2nd Skin Co., Teresa Helbig o Pedro del Hierro, firmas que dominan los patrones minimalistas con guiños de sofisticación. El color azul noche, muy presente en su armario, refuerza la conexión cromática con el look de su hija, la Princesa Leonor, que también apostó por un conjunto azul con brillo tipo tweed.

Complementos discretos y peinado natural

La Reina ha completado el look con unos zapatos de salón negros de tacón bajo, un pequeño clutch a juego y pendientes brillantes, manteniendo su fórmula de menos es más. En cuanto al peinado, ha lucido su melena suelta, con raya lateral y ondas suaves, uno de sus beauty looks más favorecedores. El maquillaje, en tonos tierra y con labios en rosa empolvado, aportaba calidez al rostro y un acabado pulido.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Este conjunto reafirma la elegancia funcional que caracteriza a la Reina: prendas cómodas, con un punto vanguardista, que cumplen con el protocolo sin renunciar al estilo propio.

Una aparición muy esperada en la víspera de los premios

El concierto previo a la entrega de los galardones es una de las apariciones más esperadas de la Reina Letizia cada otoño, ya que suele aprovechar la ocasión para apostar por diseños con personalidad. En ediciones anteriores, ha elegido piezas de Carolina Herrera, Nina Ricci o marcas nacionales de autor, siempre dentro de su registro sobrio y de impecable patronaje.

Este 2025, su elección reafirma su preferencia por los tonos oscuros, las líneas limpias y los detalles artesanales, logrando un equilibrio perfecto entre sobriedad y sofisticación. A su lado, la Princesa Leonor ha sorprendido con un conjunto de chaqueta azul brillante y pantalón, mientras que la Infanta Sofía ha apostado por un vestido negro con escote halter.

Un estilo consolidado

Cada año,Su look de esta noche es el mejor ejemplo: un diseño que podría pasar por discreto a primera vista, pero que, al observarlo de cerca, revela una gran atención al detalle, desde los flecos de pedrería hasta el equilibrio perfecto del azul y el negro.

Una vez más, la Reina se confirma como una de las figuras más elegantes de la realeza europea, capaz de convertir la sobriedad en una declaración de estilo.