La Reina Sofía cumple 87 años: un estilo con tradición y elegancia que ha trascendido generaciones

Este 2 de noviembre, la Reina Sofía cumple 87 años protagonizando un estilo clásico con una mirada hacia la tradición. Desde su boda con Don Juan Carlos en 1962, se ha considerado como una de las royals mejor vestidas de toda Europa donde vemos una permanencia de la elegancia sin importar la edad.

En sí misma, más allá de ser una figura institucional, es un icono de moda con coherencia estética y sabiduría de las tendencias. Aunque sea toda una entendida de lo más llevado del momento, es totalmente fiel a su esencia. Y es que ha mantenido su forma de vestir con sofisticación y discreción desde su ingreso en la Casa Real Española. Con un absoluto respeto hacia las normas de protocolo de la monarquía, siempre le hemos visto con una fusión entre lo clásico y lo contemporáneo. Esta vez, celebramos su aniversario haciendo un análisis del estilo de la Reina Sofía a lo largo de los años.

La defensa de un estilo clásico a lo largo de los años

Como decíamos, la Reina Sofía ha sido una clara defensora de su estilo de vestir. Desde ser princesa de Grecia hasta actualmente convertirse en Reina Emérita de España. A lo largo de su trayectoria hemos observado una evolución en su fondo de armario, pero de una manera sutil y de lo más prudente.

Es decir, sumando tendencias que van acorde con su estética, pero siempre, siempre y siempre siendo fiel a su imagen. En sus inicios en la realeza española le comenzamos a contemplar con vestidos ajustados a la cintura (de acuerdo con la época), así como con siluetas más arquitectónicas que enfatizaban su cuerpo.

La Reina Sofía. Gtres

Más tarde, alrededor de la década de los 90, se convirtió en la esencia que a día de hoy vemos en el armario de Letizia. Es decir, destacaban por excelencia los trajes de dos piezas con un reflejo absoluto de autoridad y empoderamiento femenino combinado con sus toque más femenino, como pueden ser sus collares de perlas o las blusas holgadas.

La Reina Sofía. Gtres

Ahora, durante estos últimos años, la Reina Sofía se ha decantado por unos cortes más relajados, así como por un estilo clásico pero con toques bohemios incluso hippies en ocasiones. Colores más llamativos o estampados étnicos o florales, así como looks completados por accesorios que dan mucha personalidad (de la misma manera que la Infanta Elena), como sus clásicos pañuelos o los broches.

Una herencia de estilo

De la misma manera que vemos una herencia de estilo de Letizia hacia la Princesa Leonor o la Infanta Sofía, también ocurre con la Reina Emérita. Su estilo clásico ha trascendido generaciones y ahora lo vemos reflejado en figuras más jóvenes de la monarquía. Irene Urdangarin es una de ellas, sobre todo en cuanto al más bohemio se refiere. Constantemente le vemos con piezas relajadas o effortless confeccionadas con tejidos livianos, con fluidez y estampados más étnicos.

La Reina Sofía con las Infantas Elena y Cristina e Irene Urdangarin. Gtres

Asimismo, también ha actuado como fuente de inspiración para la Familia Real. Por un lado, aunque Letizia apueste por la faceta hacia las tendencias, su base se establece en lo tradicional con líneas impolutas, sobriedad y cortes más clásicos que transmiten elegancia y formalidad. Es decir, ha sabido llevar el estilo de la Reina Sofía hacia lo contemporáneo.

De la misma manera ha ocurrido también con la heredera al trono y su hermana, que destacan por tener una vestimenta sofisticada, sin perder el toque juvenil, y llevada a la modernidad de la actualidad. Es decir, el equilibrio que ha sabido defender su abuela a lo largo de su vida.

La Reina Sofía y la Infanta Elena. Gtres

Este domingo es un día de celebración. La Reina Sofía ha protagonizado un estilo con marca personal donde la elegancia sin importar la edad es la principal premisa. Una forma de vestir que no solamente se ha quedado en su armario, sino que es un signo de herencia hacia las figuras más jóvenes.