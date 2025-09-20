La Reina Sofía marca estilo en Washington con blazer de estampado floral y los eternos pantalones negros

La Reina Sofía ha viajado a Washington para estar presente en el simposio "America&Spain250", un encuentro celebrado con motivo del 250 aniversario de la amistad entre Estados Unidos y España. Una cita histórica en la que la madre del Rey Felipe VI volvió a dar una lección de estilo sobrio y elegante, demostrando que su fórmula infalible sigue funcionando a la perfección.

Este tipo de viajes internacionales son siempre una oportunidad para repasar el impecable gusto de la Reina Sofía, que a sus 86 años sigue marcando tendencia con looks que son pura inspiración para mujeres de todas las edades. Su manera de combinar básicos atemporales con prendas de color o estampado sutil es, sin duda, uno de los secretos que la han convertido en un icono de elegancia dentro y fuera de nuestras fronteras.

El look de la Reina Sofía en Washington: clásico con un toque floral

Fiel a su estilo más reconocible, la Reina Sofía apostó por unos pantalones negros rectos, ese básico atemporal de su armario que le ha acompañado en incontables ocasiones y que es, sin duda, su comodín favorito en actos oficiales. La prenda se combinaba con una blazer de estampado floral en tonos rosas, lilas y azules, que aportaba frescura, luminosidad y un aire renovado al estilismo.

Debajo, la Reina Sofía optó por un top blanco liso, sencillo y versátil, que equilibraba el conjunto y hacía destacar aún más la chaqueta de flores. Con esta elección, consiguió un look elegante, actual y con la dosis justa de color, perfecto para un acto institucional de relevancia internacional.

El look de la Reina Sofía. Gtres

Los complementos que nunca fallan en el estilo de la Reina Sofía

En cuanto a los accesorios, la Reina Sofía volvió a confiar en piezas icónicas de su armario. Apostó por ese calzado negro con tacón bajo, que siempre es un acierto no solo por su practicidad sino también su comodidad algo de suma importancia en este tipo de ocasiones, y un bolso de tamaño pequeño, a juego con el calzado y cadena con remares doradaos que completaba el look sin restarle protagonismo al blazer.

Como no podía faltar, lució su inseparable collar de perlas, un accesorio que lleva décadas acompañándola y que se ha convertido en un auténtico sello de identidad de su elegancia atemporal. Su discreto peinado y un maquillaje natural terminaban de construir una imagen impecable.

El look en Washington de la Reina Sofía. Gtres

La Reina Sofía, icono de elegancia atemporal

Con este look, la Reina Sofía demuestra que no hacen falta grandes artificios para destacar. Su estilo, basado en la sobriedad, el clasicismo y pequeños toques de color, sigue siendo todo un referente de elegancia madura para las mujeres que buscan inspiración en su día a día.

No es la primera vez que la Reina Sofía apuesta por looks de este tipo en actos oficiales. En los últimos meses, hemos visto cómo combina sus pantalones rectos con blazers estampadas o chaquetas en tonos vibrantes, siempre con un resultado elegante, apropiado y lleno de personalidad. Una fórmula que, lejos de pasar de moda, sigue marcando tendencia.