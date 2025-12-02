Rihanna y Julia Roberts deslumbran en los Gotham Awards 2025 con los dos looks más potentes (y opuestos) de la noche

Los Gotham Awards 2025, primera gran parada estadounidense de la temporada de premios, no solo han servido para poner en el mapa a los nuevos talentos del cine independiente. También han reactivado el pulso de las grandes alfombras rojas. Y, como era de esperar, dos mujeres han acaparado toda la conversación global: Rihanna y Julia Roberts, cada una desde su universo estético, pero ambas con looks que ya están marcando tendencia.

Rihanna: máxima teatralidad en la nueva Balenciaga de Pierpaolo Piccioli

Si había un debut que el mundo de la moda esperaba con expectación, ese era el de Pierpaolo Piccioli al frente de Balenciaga. Y Rihanna decidió convertir los Gotham en el escaparate perfecto para impulsarlo. La cantante llegó del brazo de A$AP Rocky envuelta en un majestuoso vestido rosa palo, de silueta amplia, caída dramática y un tejido con brillo satinado que multiplicaba el movimiento de la pieza.

2025 Gotham Film Awards - Arrivals Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

El diseño, puramente couture, juega con un volumen que abraza los hombros y se abre en una falda XXL que roza el suelo con una cola interminable. Para reforzar el gesto teatral, Rihanna añadió guantes largos de cuero negro, un contraste que potencia el lado más oscuro y experimental del imaginario Balenciaga.

El detalle que ha revolucionado las redes es el gorro rosa plisado, inspirado en el que la maison presentó en pasarela, pero adaptado a un acabado más suave para el look de alfombra roja. Una pieza que recuerda la estética escultórica de Piccioli en Valentino, ahora reinterpretada bajo la mirada futurista de Demna.

2025 Gotham Film Awards - Arrivals Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Su aparición fue exactamente lo que se esperaba de ella: arriesgada, vanguardista, imposible de ignorar y perfecta para un debut que ya está siendo analizado al milímetro por la industria.

Julia Roberts: el poder del tailoring más brillante en Tom Ford Resort 2026

Mientras Rihanna apostaba por el exceso, Julia Roberts optó por la fórmula contraria: la sofisticación absoluta a través del traje. La actriz conquistó la alfombra de los Gotham con un sastre púrpura metalizado de Tom Ford Resort 2026, una de las colecciones más esperadas del diseñador.

2025 Gotham Film Awards - Arrivals Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

El conjunto, formado por chaqueta estructurada y pantalón recto impecable, combina la elegancia clásica de Ford con un punto de brillo que lo convierte en una apuesta moderna, arriesgada y profundamente red carpet. El color púrpura —uno de los tonos tendencia de la próxima temporada— potencia aún más su presencia y realza su melena suelta, perfectamente peinada para suavizar el look.

2025 Gotham Film Awards - Winner's Room Evan Agostini/Invision/AP Agencia AP

Junto al director Luca Guadagnino, Julia Roberts firmó uno de esos momentos en los que la alfombra roja se convierte en una masterclass de estilo para mujeres que buscan elegancia contemporánea sin renunciar a la comodidad.

Dos estilos opuestos que confirman el regreso del glamour

La noche nos dejó dos lecciones muy distintas y complementarias:

Rihanna reafirma que domina el terreno de la moda como pocas, anticipando lo que será la nueva Balenciaga.

reafirma que domina el terreno de la moda como pocas, anticipando lo que será la nueva Balenciaga. Julia Roberts ratifica que el tailoring brillante, bien ejecutado, es una apuesta infalible para cualquier gala.

Ambas marcaron el tono de lo que viene: alfombras rojas donde la moda vuelve a ser protagonista absoluta, cada una a su manera.