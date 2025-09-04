Rihanna presume de barriguita en la recta final de su embarazo con el look premamá más cómodo y viral

Rihanna está a punto de convertirse en madre por tercera vez junto a ASAP Rockyy, como era de esperar, cada una de sus apariciones públicas se convierte en una lección de estilo. La cantante ha sido fotografiada en las calles de Los Ángeles junto a su pareja y sus hijos, presumiendo de barriguita y apostando por un look premamá que ya es tendencia para las futuras mamás que buscan comodidad sin renunciar al estilo.

El look premamá de Rihanna que arrasa en Los Ángeles

Fiel a su personalidad atrevida y rompedora, Rihanna ha elegido para la ocasión un polo de rayas en tonos mostaza y negro que deja ver su tripita de embarazo, combinándolo con unos vaqueros holgados estilo boyfriend con roturas XXL en las rodillas. Una apuesta relajada y desenfadada que confirma que la cantante sigue marcando tendencia incluso en la recta final de su embarazo.

El look de Rihanna. Gtres

Para completar el estilismo, Rihanna ha añadido unas gafas de sol en formato XL, un bolso clásico de Louis Vuitton y unas sandalias planas que aportan comodidad a su día a día. Un look sencillo, práctico y cargado de personalidad que demuestra que no hace falta renunciar al estilo cuando se busca confort.

Los looks premamá de Rihanna, inspiración absoluta

Desde que anunció su primer embarazo, Rihanna ha roto todos los moldes de la moda premamá. Ha apostado por transparencias, minivestidos, prendas ajustadas y tops que dejaban al descubierto su barriga, desafiando las normas tradicionales y empoderando a las futuras mamás de todo el mundo. Ahora, en su tercer embarazo, la cantante vuelve a demostrar que comodidad y estilo pueden ir de la mano.

Este último look premamá es perfecto para los días de calor: combina tejidos frescos, colores favorecedores y prendas sueltas, pero sin perder el toque streetwear que tanto caracteriza a la artista.

El toque familiar que conquista las redes

Junto a ella, ASAP Rocky y sus hijos completan la imagen perfecta de familia. Además, su hija Riot Rose, de apenas un año, también se ha convertido en una pequeña estrella de streetwear, heredando el estilo único de sus padres con looks cómodos, coloridos y llenos de personalidad.

El look de Rihanna. Gtres

Cada aparición de Rihanna se viraliza al instante y este look no es la excepción: la cantante ha conseguido que las búsquedas sobre moda premamá se disparen y que muchas futuras mamás quieran imitar su estilo.