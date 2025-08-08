Rihanna presume de tripita en Beverly Hills con las zapatillas Puma que le vamos a copiar este otoño 2025

Rihanna, siempre a la vanguardia de la moda, ha vuelto a demostrar que su estilo no entiende de normas. La cantante y empresaria fue fotografiada paseando por Beverly Hills luciendo su embarazo con orgullo en un look que combina comodidad, elegancia y un toque deportivo que marcará tendencia este otoño.

La artista apostó por un top blanco de tirantes ajustado, una prenda básica que, en su caso, cobra un protagonismo especial al dejar a la vista su tripita. Este gesto de naturalidad y seguridad en sí misma es una de las señas de identidad de Rihanna, que siempre ha sabido utilizar la moda como herramienta de expresión.

Sastrería oversize y estética utilitaria

Para completar el look, la cantante llevó una chaqueta americana de rayas diplomáticas, de corte oversize y aire masculino, que aportaba sofisticación al conjunto. En la parte inferior, eligió unos pantalones cargo anchos, con múltiples bolsillos y tejido fluido, sumándose así a la tendencia utilitaria que seguirá fuerte en los próximos meses.

El look de Rihanna. Gtres

La mezcla de prendas clásicas con otras más urbanas es uno de los recursos favoritos de Rihanna para lograr estilismos que llaman la atención sin esfuerzo.

El calzado que va a arrasar: Puma Speedcat OG

Si hay un elemento que ha acaparado todas las miradas, han sido sus zapatillas: las Puma Speedcat OG en color blanco, un diseño retro inspirado en el automovilismo que promete convertirse en el nuevo objeto de deseo fashion. Confeccionadas en gamuza suave, su silueta estilizada y su suela de goma las hacen perfectas tanto para looks informales como para combinaciones más sofisticadas.

Su diseño minimalista y versátil permite llevarlas con vaqueros, faldas, vestidos o incluso trajes, como en el caso de Rihanna. Disponibles en varios colores, su precio es de 110 euros y ya se perfilan como una de las compras clave para el otoño.

Cómo copiar su look

Recrear este estilismo es más fácil de lo que parece: solo necesitas un top básico blanco, un blazer oversize, pantalones cargo y las Puma Speedcat OG. El resultado es un outfit cómodo, urbano y con un toque chic que puedes adaptar a cualquier ocasión.

Rihanna vuelve a confirmar por qué es un icono de estilo global: no sigue las tendencias, las reinventa. Y esta vez lo ha hecho con unas sneakers que, sin duda, veremos hasta la saciedad en el street style de la nueva temporada.