Rocío Osorno confirma que esta falda de Mango con estampado de leopardo será la tendencia estrella del otoño 2025

Si hay alguien capaz de adelantar tendencias, esa es Rocío Osorno. La influencer sevillana ha vuelto a revolucionar Instagram al mostrar la falda que promete convertirse en el objeto de deseo de la temporada: una falda maxi de Mango con estampado de leopardo, perfecta para elevar cualquier look de otoño. Y lo mejor: sigue disponible en la web… pero por poco tiempo.

La falda viral de Mango que ya arrasa entre las influencers

Rocío ha mostrado esta pieza en sus stories y, como era de esperar, sus seguidoras no han tardado en preguntar por ella. Se trata de una falda maxi fluida con caída elegante, diseño recto y un favorecedor panel fruncido en la cintura que estiliza la silueta. El estampado de leopardo, uno de los más icónicos de la moda, vuelve con fuerza esta temporada, y Mango ha sabido reinterpretarlo de forma sofisticada y versátil.

Además, la falda incorpora un cinturón negro con detalles dorados, que aporta un toque de contraste y permite ajustar la prenda a diferentes estilos, desde el más casual hasta el más arreglado.

Cómo combinar la falda de leopardo este otoño

El estampado animal es uno de los grandes protagonistas de este 2025, pero la clave para llevarlo con éxito está en equilibrar el look. Rocío Osorno lo combina con un body negro de manga larga semitransparente, creando un outfit elegante, cómodo y muy favorecedor.

Para un estilo más sofisticado, se puede acompañar de una americana negra entallada y unos botines de tacón, perfectos para la oficina o una cena especial. Si prefieres un aire más relajado, bastará con combinarla con un jersey de punto en tonos neutros y zapatillas blancas, consiguiendo un look urbano y desenfadado.

Una prenda clave que se agota rápido

La falda, que antes costaba 89,99 euros, ahora está disponible por 59,99 euros en la web de Mango. Sin embargo, todo apunta a que no tardará en agotarse, ya que se ha convertido en una de las piezas más buscadas de la temporada. Su versatilidad, junto con el poder del animal print, la convierten en una inversión perfecta para renovar el armario este otoño.

falda leopardo. Mango

Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer: ha convertido una prenda de Mango en viral y ha confirmado que el estampado de leopardo será la gran tendencia de los próximos meses. Si estabas buscando una pieza que funcione igual de bien con botas, sandalias o sneakers, esta falda es, sin duda, la opción ganadora.