Rocío Osorno confirma que este conjunto de Zara (por menos de 40 euros) será su uniforme para despedir el verano

Rocío Osorno está aprovechando los últimos coletazos del verano desde uno de sus lugares favoritos del mundo, la playa, y es que como contaba la influencer en uno de sus stories este fin de semana, no hay nada como la playa en el mes de septiembre. Nosotras además de estar de lo más de acuerdo con la reflexión de la sevillana, no hemos podido dejar de fijarnos en el conjunto que eligió para la ocasión.

El conjunto en cuestión es uno de esos que funcionan igual de bien para un día de relax en casa, como para un paseo o una jornada en la playa como ha hecho ella. Muy favorecedor y versátil tanto si lo llevas a modo de 'total look' como ha hecho ella o si llevas cada prenda por separado,este fichaje de Zara se va a convertir (gracias a Rocío) en nuestro nuevo uniforme de entretiempo.

El conjunto que queremos llevar en septiembre (y que sienta bien a todas)

Septiembre es ese mes en el que nos resistimos a decir adiós al verano, pero al mismo tiempo ya sentimos las primeras pinceladas del otoño. Y es justo en ese espacio intermedio donde este look cobra más sentido que nunca. El conjunto elegido por Rocío funciona como la definición perfecta del estilo 'effortless chic': prendas fluidas, tonos neutros, siluetas relajadas y un punto sofisticado.

El look de Rocío Osorno. @rocioosorno

Además, hablamos de un 'total look low cost' que se adapta a todas las edades y tipos de cuerpo. El drapeado del top estiliza visualmente y aporta movimiento, mientras que el pantalón de pierna ancha alarga la figura y garantiza comodidad máxima. Es esa clase de conjunto que puedes llevar con sandalias planas en la playa, con alpargatas en un look de tarde o incluso con unas sandalias de tacón discreto para un plan nocturno sin perder comodidad.

Así es look de Rocío Osorno made in Zara

Cómodo, estiloso y con ese aire de estilazo sin esfuerzo que siempre persigue Rocío Osorno. Así es este set que la influencer eligió en un elegante gris grafito que, además de favorecer el bronceado, se convierte en ese tono comodín que funciona igual de bien de día que de noche.

Top de crepé drapeado, de Zara (19,95 euros)

Top de crepé drapeado. Zara

Un top de estilo asimétrico con un hombro al aire y que se ajusta de manera estratégica a la silueta, logrando ese equilibrio perfecto entre sensualidad y comodidad.

Pantalón crepé, de Zara (19,95 euros)

Pantalón crepé. Zara

Un pantalón fluido a tono con el top con goma en la cintura caída amplia y estilo relajado.

Con este fichaje, Rocío Osorno nos confirma, una vez más, que el verdadero estilo no siempre está en las prendas más caras, sino en saber elegir esas piezas asequibles que marcan la diferencia en cualquier armario. Y es que, cuando hablamos de inspiración real para el final del verano, pocas lo hacen con tanta naturalidad y acierto como ella. Así que sí, la última elección de la sevillana se convierte en la mejor compra de septiembre y en ese uniforme que todas queremos llevar antes de dar la bienvenida definitiva al otoño. Palabra de Rocío Osorno.