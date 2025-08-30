Rocío Osorno se convierte en la invitada mejor vestida del Festival de Venecia con un vestido chocolate de su marca

Rocío Osorno deslumbra en la alfombra roja del Festival de Venecia 2025. Esta noche de viernes, las actrices, celebridades, e infuencers se han vuelto a reunir en el Palazzo del Cinema protagonizando un despliegue de looks de invitada glamurosos. Entre ellas, hemos observado a Julia Roberts, las sobrinas de Diana de Gales o la mismísima empresaria sevillana. En los últimos años, se ha convertido en una de las creadoras de contenido de moda más relevantes del panorama español, alcanzando estar presente en acontecimientos de categoría como en la última edición de Cannes o, esta vez, en el certamen más emblemático y antiguo dentro del sector cinematográfico.

El Festival de Venecia actúa también como uno de los momentos clave donde se descubren todas las tendencias de otoño al proclamarse el evento de inicio de la temporada en estas fechas. Por ello, las invitadas se preparan durante largos meses su estilismo de la mano de profesionales para brillar como bien lo ha hecho Rocío Osorno. Entre los asistentes más recurrentes se encuentran las personalidades españolas, como ha ocurrido estos días Hiba Abouk vestida de Intimissimi o Georgina Rodríguez. Ahora, es el turno de la empresaria con muy buena compañía: su don para acertar en cada red carpet. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha dudado en analizarlo, así como en comentarlo, en cuanto nos dio la noticia de su viaje con destino a la ciudad de los canales.

Rocío Osorno cumple el sueño de asistir al Festival de Venecia

Aunque haya habido complicaciones para llegar a causa de los aviones cancelados en Barcelona por el temporal, Rocío Osorno está en Venecia. Y durante el día de ayer nos desveló que por un motivo de lo más especial: asistir al evento emblemático. "El día que compartí alfombra roja con Julia Roberts. Lo recordaré siempre. Todavía asimilando lo de ayer...", nos ha confesado en su última publicación de Instagram junto con un vídeo donde hemos descubierto su vestido de invitada. Entre focos, cámaras y nuestras miradas centradas en ella, se ha sumado a la lista de las mejores vestidas de la 82ª edición. Se trata de toda una apuesta por las tendencias de otoño 2025, puesto que el color chocolate ha sido el gran protagonista de la noche para hacer deslumbrar a la influencer.

Con un vestido de invitada en chocolate de su propia marca

Para un evento de esta categoría, Rocío Osorno ha lucido un vestido de su propia marca. Elegantísimo, minimalista y glamuroso. Un vestido largo en chocolate de cuello halter decorado con pedrería junto con una capa larga que cae sobre un escote en la espalda. Sigue de un cuerpo ligeramente holgado junto con un fajín que marca la cintura de la influencer para finalizar con una falda ligera y fluida que otorga un movimiento sutil al look. En cuanto a términos de belleza, para dar un claro protagonismo al diseño ha optado por una coleta alta con ondas marcadas, así como de joyería discreta y maquillaje luminoso con sombras de ojos oscuras para ganar profundidad.

Rocío Osorno ha sido una de las primeras españolas en pasar por la alfombra roja del Festival de Venecia 2025. Sin duda alguna, ha vuelto a demostrar el talento español, tanto a nivel de diseño creativo como de estilismo, con un vestido chocolate que será perfecto para invitadas de otoño 2025.