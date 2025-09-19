Influencers
Rocío Osorno convierte un top palabra de honor en la prenda más buscada de la temporada
Una prenda de Asos que se ha convertido ya en objeto de deseo
Rocío Osorno lo ha vuelto a hacer. La influencer sevillana, que siempre logra situar cada una de sus elecciones de moda en el centro de todas las miradas, ha compartido un look que ya está arrasando en redes sociales y que promete convertirse en una de las compras estrella del otoño. En esta ocasión, la creadora de contenido ha apostado por un top estructurado en color verde oliva que no solo estiliza, sino que además aporta un toque de sofisticación contemporánea.
El top que marca la diferencia
La prenda en cuestión pertenece a la firma Arrange y está disponible en ASOS por 108,99 euros. Se trata de un diseño palabra de honor con silueta esculpida que potencia la figura femenina gracias a su corte ajustado en la cintura y al detalle de pliegues asimétricos en la parte inferior. Con cierre de cremallera en la espalda y un acabado arquitectónico, el top se presenta como una opción versátil capaz de elevar cualquier outfit.
El color verde oliva añade un plus de elegancia y frescura, convirtiéndolo en una prenda perfecta tanto para el día como para la noche. Un tono neutro que, además, resulta muy fácil de combinar con pantalones, faldas o incluso con prendas denim para un estilo más casual.
La combinación de Rocío Osorno
La influencer ha optado por llevar el top con unos pantalones palazzo de corte ancho en color negro, logrando un contraste elegante y muy equilibrado. Este mix de siluetas -top ajustado y pantalón fluido- crea una armonía que estiliza la figura y aporta un aire sofisticado pero desenfadado.
El look se completa con su melena suelta y pulida, un maquillaje muy natural y accesorios discretos, dejando que la prenda protagonista sea el top. Una elección inteligente que demuestra, una vez más, el dominio de Rocío Osorno para crear estilismos con impacto sin necesidad de recargar.
Una pieza con potencial viral
No es la primera vez que Rocío Osorno convierte en viral una prenda aparentemente sencilla. Sus seguidores confían en su criterio de moda, y las piezas que luce suelen agotarse en cuestión de horas. Todo apunta a que este top estructurado seguirá la misma suerte: un diseño original, sofisticado y con precio competitivo que lo convierte en objeto de deseo inmediato.
El top palabra de honor en verde oliva es perfecto para combinarlo con pantalones negros como Rocío, pero también con faldas satinadas, shorts de talle alto o incluso con jeans rectos para un toque más urbano. Con tacones se convierte en un look de noche impecable, mientras que con sandalias planas o sneakers se adapta fácilmente a un outfit de día con mucho estilo.
✕
Accede a tu cuenta para comentar