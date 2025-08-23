Rocío Osorno ya le ha echado el ojo a los pantalones bombachos de Zara que te salvarán las últimas noches de agosto

Rocío Osorno es una inspiración constante, y este fin de semana ha vuelto a clavar el look perfecto para que cierres agosto con matrícula de estilo, como hace ella con todos y cada uno de sus looks. Si hace unos días la sevillana se convertía en la solución para todas las invitadas que buscan un vestido para eventos de invitada en otoño, hoy te venimos a hablar del estilismo que ella llevó para la noche de viernes y que es lo más parecido a el uniforme definitivo para las últimas noches de verano y primeros días de otoño, cuando lo veas entenderás el porqué de nuestra obsesión.

Y es que no importa la ocasión, la influencer y diseñadora no da puntada sin hilo en lo que a moda se refiere y esta vez no iba a ser menos. Estamos hablando de un conjunto que se podría definir como 'total look' negro de la nueva colección del gigante de Inditex y que lo tiene todo para colgar el cartel de agotado más pronto que tarde, ya sabes que el combo Zara + Rocío Osorno es casi siempre sinónimo de éxito de ventas.

Pantalones bombachos la prenda más deseada del otoño

Aunque quede exactamente un mes para que termine oficialmente el verano a estas alturas de la temporada ya estamos empezando a conocer cuáles serán las prendas que estarán por todas partes en los próximos meses y los pantalones bombachos van a ser una de ellas. No lo decimos solo nosotras, María Pombo ya los ha lucido en sus vacaciones de verano, y Rocío no son los primeros que añade a su colección, hace nada la andaluza se hizo también con un modelo de lunares que seguramente has visto en unos cuantos perfiles de Instagram en las últimas semanas.

Su carácter relajado es uno de los motivos para que influencers e 'insiders' hayan decidido que este modelo con bajo abullonado sean los pantalones estrella de la próxima temporada, si no al tiempo.

Pantalón bombacho lazos zw collection, de Zara (39,95 euros)

Pantalón bombacho lazos zw collection. Zara

Se trata de un diseño de color negro confeccionado en hilatura con mezcla de lyocell. Con cintura elástica y tiro medio lo que hace que sean favorecedores para todo tipo de cuerpos y edades. El detalle que hace que este modelo en particular sea tan especial y probablemente uno de los motivos por los que Rocío lo haya elegido entre la vasta colección de Zara sean los lazos del bajo que le confieren ese aire tan coqueto y femenino que tanto nos gusta.

El total look tu aliado de estilo para las últimas noches de agosto

Si hay algo que caracterice a las últimas veladas estivales es que ya no puedes salir de casa con un vestidito de tirantes sin recurrir a la chaqueta, pues bien, si como nosotras no tienes muchas ganas todavía de recurrir a prendas de abrigo para completar tus looks lo mejor que puedes hacer es emular a Rocío y apostar por un 'total look' en manga larga y pantalón largo de tejido ligero para escapar del fresquete que ya se hace notar a partir de las 7 u 8 de la tarde.

Y lo mejor de todo es que este tipo de conjuntos además de ser la respuesta perfecta para culminar tus looks estivales como toda una experta serán también un aliado en tendencia de 10 para los primeros días de septiembre.