Rocío Osorno ya se ha hecho con la blazer de Zara (efecto tipazo) que mejor queda con todo tipo de pantalones

Rocío Osorno no solo es experta en crear los looks más ideales para cualquier ocasión, la influencer sevillana también es especialista en captar las últimas tendencias de temporada antes que nadie, por eso a nosotras y a sus casi 2 millones de seguidoras en redes sociales nos encanta ver con que nos sorprende casi a diario, y si es de Zara, mejor que mejor. Aunque también es cierto que el poder de influencia Rocío puede jugar muchas veces como un arma de doble filo. ¿A qué nos referimos con esto? Pues simplemente que muchas de las elecciones de la sevillana, tardan en agotarse lo mismo que una nueva tendencia en resurgir, entre nada y menos.

Y es que Osorno se ha convertido en esa musa de estilo que nos enseña cómo invertir de manera inteligente en prendas asequibles que parecen sacadas de una colección de diseñador con nombre propio. Su último fichaje es la prueba perfecta: una blazer de hombros marcados con cinturón fino de Zara que, además de sentar de maravilla, estiliza la figura y tiene ese "efecto tipazo" que tanto agradecemos a la hora de crear looks de oficina, planes de día o incluso salidas más formales.

La blazer de Zara que será tu comodín perfecto este otoño

No hay prenda que resuelva mejor un look que una buena blazer, y Rocío lo sabe. Su elección no puede ser más acertada: no solo aporta estructura y elegancia, sino que ayuda a marcar la cintura gracias al cinturón que incorpora, logrando el tan ansiado efecto tipazo o reloj de arena. Un detalle que la convierte en el comodín infalible para cualquier silueta y que, además, se adapta con facilidad a todo tipo de pantalones, desde unos vaqueros rectos hasta diseños de pinzas más sofisticados.

Blazer hombreras cinturón fino, de Zara (39,95 euros)

Blazer hombreras cinturón fino. Zara

Lo que te cautivará de esta prenda es su máxima versatilidad: puede acompañarte desde la oficina hasta un plan de noche, cambiando solo los accesorios. Un básico de armario en toda regla que te salvará más de un no sé qué ponerme en las próximas semanas.

Así lleva Rocío Osorno la blazer más favorecedora de la temporada

La influencer ha demostrado cómo sacar el máximo partido a esta blazer llevándola con un pantalón de pliegues en tono marrón topo, creando un look tan elegante como sofisticado que estiliza al instante. Además, a este combo ha añadido un elemento que eleva aún más el estilismo: un pañuelo a modo de cinturón, en clave de lunares marrón y blanco. Una elección con sello de "insider" que confirma que los pañuelos a la cintura seguirán siendo tendencia más allá del verano.

Completando el look con maxi pendientes dorados y un bolso de mano de efecto piel trenzada en color marrón, uno de los modelos más deseados de Bottega Veneta. Así, Rocío firma una de esas propuestas que sirven de inspiración directa para aquellas que buscan sofisticación sin complicaciones. Una vez más, la sevillana nos recuerda por qué es una de las voces más influyentes del panorama fashion nacional: nadie cómo ella para darle la vuelta a un básico y transformarlo en prenda viral de la temporada.