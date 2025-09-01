Rocío Osorno tiene claro que esta chaqueta de Zara será su primera compra de otoño (y no nos extraña)

El cambio de estación está a la vuelta de la esquina y las nuevas colecciones ya están llenando nuestras listas de deseos para otoño 2025. Si alguien sabe adelantarse a las tendencias, esa es Rocío Osorno. La influencer sevillana, que convierte en oro todo lo que toca, ha compartido en sus redes sociales cuál será su primer fichaje de la temporada: una chaqueta de inspiración militar de Zara que promete arrasar este otoño 2025.

Consciente de que septiembre es el mes perfecto para renovar fondo de armario, Rocío ha confesado que no piensa dejar escapar esta prenda tan especial. Y no nos extraña, porque reúne todas las características que buscamos: versatilidad, diseño atemporal y un precio muy competitivo.

La chaqueta que ya se perfila como tendencia

La pieza en cuestión es una chaqueta de bolsillos con trabillas, confeccionada en un tono caqui que nunca pasa de moda. De corte estructurado, con botonadura frontal, solapas marcadas y cuatro bolsillos funcionales, es el tipo de prenda que eleva cualquier look sin esfuerzo.

La chaqueta de Rocío Osorno. Instagram @rocioosorno

Lo mejor es que Zara ha conseguido dar con el equilibrio perfecto entre estética minimalista y estilo utilitario, una combinación que veremos mucho este otoño. Además, su precio es otro de los grandes atractivos: 59,95 euros. Una inversión asequible para una pieza que, por su diseño atemporal, podrás llevar durante varias temporadas.

Cómo llevar la chaqueta de Rocío Osorno

Rocío lo tiene claro: esta chaqueta será el comodín de su armario de entretiempo. La podemos imaginar combinándola con vaqueros rectos y botines cowboy para un look casual, o con pantalones de pinzas y mocasines para un aire más sofisticado.

Gracias a su corte entallado y su color neutro, es perfecta para crear estilismos versátiles que funcionan tanto para la oficina como para planes de fin de semana. Además, el tejido es lo bastante ligero como para llevarla ahora sobre camisetas básicas y, cuando baje la temperatura, superponerla sobre jerséis finos o camisas oversize.

La primera compra de otoño que será viral

Si algo hemos aprendido es que cada vez que Rocío Osorno muestra una prenda, se agota en cuestión de horas. Y todo apunta a que con esta chaqueta de Zara ocurrirá lo mismo. No solo porque es tendencia, sino porque encaja con el tipo de moda que buscamos: funcional, cómoda y con mucho estilo.

Chaqueta. Instagram @rocioosorno

Con su recomendación, Rocío confirma lo que ya intuíamos: esta temporada, las chaquetas estructuradas serán las auténticas protagonistas del armario. Así que, si estabas pensando en invertir en una pieza clave para el entretiempo, ésta es la señal que estabas esperando.