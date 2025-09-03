Rocío Osorno ya tiene los pantalones de lino de Zara que serán la compra clave de este otoño

Con el cambio de temporada a la vuelta de la esquina, las expertas en moda ya están renovando su armario con piezas versátiles, atemporales y fáciles de combinar. Y, si hay alguien que sabe adelantarse a las tendencias, esa es Rocío Osorno. La influencer sevillana ha compartido en sus redes sociales el look que ha elegido para una cena especial, y lo que más ha llamado la atención no ha sido solo su estilazo, sino los pantalones anchos de lino de Zaraque promete convertirse en la prenda estrella de este otoño.

La creadora de contenido, conocida por su elegancia y su habilidad para mezclar básicos con prendas de tendencia, ha apostado por un conjunto minimalista y sofisticado donde los pantalones marrones se llevan todo el protagonismo. Una prenda fluida, elegante y favorecedora que ya se está posicionando como uno de los best sellers de la temporada.

Los pantalones de lino que elevan cualquier look

El diseño que ha elegido Rocío pertenece a la línea Studio de Zara y está confeccionado en una mezcla de lino y viscosa que aporta caída, ligereza y un acabado impecable. Su tono marrón chocolate lo convierte en un básico versátil que combina con prácticamente cualquier color, desde neutros y tierras hasta tonalidades más vibrantes.

Con un corte ancho y cintura alta, estilizan la figura y alargan visualmente las piernas, aportando comodidad sin renunciar al estilo. Además, incorporan un cierre frontal limpio y pliegues sutiles que aportan movimiento a la prenda, creando un efecto sofisticado y actual.

Así combina Rocío Osorno sus pantalones de Zara

Para esta ocasión, la influencer los ha combinado con un top asimétrico en color beige, también de Zara, confeccionado en jacquard y con un diseño drapeado que aporta un toque romántico y elegante. Un look que funciona igual de bien para una cena especial, una reunión de trabajo o cualquier evento donde quieras apostar por un estilo sofisticado sin esfuerzo.

El estilismo lo completa con pendientes dorados minimalistas y un maquillaje natural que potencia el efecto buena cara, demostrando que la clave del éxito de este conjunto está en la sencillez y la armonía de los tonos neutros.

La prenda estrella del otoño 2025

Estos pantalones de lino de Zara ya se perfilan como una de las compras más buscadas para la temporada. Por su tejido, su corte y su versatilidad, son perfectos para los looks de transición, esos días de septiembre en los que todavía hace calor pero ya empiezan a apetecer prendas más estructuradas. Además, Rocío nos da la mejor inspiración para llevarlos con tops ligeros ahora y con blazers, camisas o jerséis finos cuando las temperaturas bajen.

Con un precio de 99,95 euros y disponibles en varias tallas, todo apunta a que se agotarán rápidamente en la web y en tiendas físicas. Si buscas un básico atemporal con un aire sofisticado y muy fácil de combinar, esta es la inversión perfecta para tu armario de otoño.