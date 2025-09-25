Rosalía cumple 33 años y repasamos los estilismos que la han convertido en icono de estilo

Rosalía cumple 33 años convertida en algo más que una estrella de la música: es un fenómeno cultural y un icono de estilo global. Desde que irrumpió con su mezcla única de tradición y vanguardia, la cantante catalana ha demostrado que en su universo la moda es tan importante como la música. Cada aparición suya, ya sea en la alfombra roja, en el front row de París o por las calles de Nueva York, se convierte en un manifiesto estético que confirma su poder de influencia.

Si algo ha quedado claro en estos últimos años es que las grandes casas de moda la quieren muy cerca. Dior la ha acogido bajo sus alas y desde hace varias temporadas la cuenta entre las invitadas más esperadas en cada desfile en París, consolidándola como una de sus musas contemporáneas. Su estilo es camaleónico y atrevido: lo mismo se enfunda en un vestido escultural en el MET que arrasa en street style con botas chunky y sudaderas oversize. Por todo esto no podíamos pasar la oportunidad en este 25 de septiembre de celebrar su cumpleaños repasando diez looks que resumen por qué Rosalía no solo es una de las artistas más influyentes del mundo, sino también un auténtico icono de estilo que dicta las reglas de la moda con la misma fuerza con la que rompe las de la música.

Street style neoyorquino con botas chunky

Rosalía con look casual por las calles de Nueva York. Gtres

Con sudadera oversize, minifalda, camisa blanca asomando y botas de plataforma XXL, conquistó las calles de Nueva York con un estilismo urbano y viral, confirmando que también dicta tendencias lejos de los focos.

Azul etéreo en Los40 Music Awards

Rosalía con vestido azul en Los40 Music Awards de 2021. Gtres

En 2021 sorprendió en Mallorca con un vestido translúcido en degradé azul, adornado con flores aplicadas. Un look romántico y delicado, que al mismo tiempo dejaba claro su magnetismo en la alfombra roja.

Giro preppy a lo Miu Miu

Rosalía con look preppy en las calles de Nueva York. Gtres

Rosalía se apropió del preppy style con un jersey de rombos firmado por Miu Miu, minifalda negra y botas biker. Una mezcla que combinaba ingenuidad y rebeldía, perfecta para su personalidad arrolladora.

Encaje negro en los Latin Grammy

Rosalía con vestido de encaje en los Latin Grammy. Gtres

En Sevilla apareció con un vestido de encaje negro ceñido al cuerpo y cola XL, desplegando sensualidad y dramatismo. Una elección de estética poderosa que acaparó todos los titulares de la noche.

Dramatismo a lo diva en la Met Gala 2024

Rosalía con look negro en la MET gala 2024. Gtres

En la Met Gala de 2024 impactó con un vestido negro de silueta estructurada con peplum, botones XL y velo. Un look de aire dramático, inspirado en la tradición española y reinterpretado en clave couture, que confirmó su estatus como invitada estrella.

Encaje dorado en Barcelona

Rosalía con vestido de bordados dorado. Gtres

En un evento en la capital catalana eligió un vestido joya de encaje dorado con transparencias y bordados barrocos. Una pieza que rendía homenaje a la artesanía y al lujo, dos conceptos esenciales en su universo estético.

Dior en clave parisina

Rosalía con look en un desfile de Dior. Gtres

Ya como musa oficial de Dior, deslumbró en el front row con un conjunto de chaqueta cruzada, falda lápiz y guantes de cuero. Un estilismo sobrio, sofisticado y con toda la elegancia parisina que define su relación con la maison.

Blanco etéreo de after party

Rosalía con vestido blanco en la post-fiesta de los Oscar 2025. Gtres

En la Vanity Fair Party 2025 posterior a los Oscar optó por otro vestido blanco, en este caso translúcido de aires románticos, que jugaba con el poder de las transparencias y que se convirtió en uno de sus looks más comentados del año.

Convertida en escultura para la Met Gala 2025

Rosalía en la gala MET 2025. Gtres

En la última edición de la Met Gala brilló (y sorprendió) con un diseño blanco de silueta arquitectónica, cuello cerrado y cola interminable. Un estilismo que ya consideramos inolvidable y que se ha consagrado como uno de los grandes de su carrera fashion.

Hollywood diva en clave contemporánea

Rosalía llegando al desfile de Calvin Klein en NYFW. Gtres

Uno de sus últimos por las calles de Nueva York, durante la Semana de la Moda neoyorquina. Donde sorprendió en el front row de Calvin Klein con un vestido blanco de acabado arrugado, gafas oscuras y labios oscuros. Un look que reinterpretaba la estética de diva clásica con un giro moderno y audaz.

Rosalía, musa de la generación millennial

A sus 33 años, Rosalía celebra su cumpleaños convertida en icono global. Su estilo, siempre entre la tradición y la vanguardia, la ha elevado a musa de diseñadores, referente de moda y espejo en el que se miran millones de jóvenes. Porque si algo ha demostrado es que la moda, como su música, no entiende de fronteras.