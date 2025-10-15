Rosalía revoluciona Londres (y la moda) con su look ‘lady’ Dior y botas moteras

Rosalía ha vuelto a demostrar que no hay límites cuando se trata de estilo. La cantante catalana, que se ha convertido en una de las embajadoras de moda más influyentes del momento, ha sido fotografiada en las calles de Londres con un look que mezcla elegancia, simbolismo y rebeldía a partes iguales. Fiel a su esencia Motomami, ha sabido reinterpretar el concepto de lo ‘lady’ con piezas de Dior que combinan sofisticación y una fuerza visual inconfundible.

Un look con sello Dior

El estilismo elegido por Rosalía pertenece a la maison francesa Dior, firma de la que es imagen. La artista apostó por una chaqueta rosa empolvado de corte ‘lady’, una pieza estructurada y clásica que recuerda al icónico estilo de los años cincuenta, reinterpretado ahora desde una óptica moderna y relajada. Bajo ella, lució una camiseta blanca básica, sencilla pero con un guiño personal muy potente: un rosario blanco colgando del cuello, uno de los accesorios más característicos de la artista, que en su caso no es un símbolo religioso, sino un elemento estético y de identidad.

El look de Rosalía. Gtres

Completando el conjunto, Rosalía optó por una falda midi gris tableada que aporta volumen y movimiento al look, además de un aire experimental que rompe con cualquier convencionalismo. Pero la verdadera declaración de intenciones llega con el calzado: unas botas moteras negras firmadas por Christian Dior, que aportan el contraste perfecto entre lo delicado y lo contundente.

Dualidad y actitud Motomami

En este nuevo estilismo, Rosalía vuelve a jugar con la dualidad que define su universo creativo: lo puro y lo provocador, lo clásico y lo moderno, lo religioso y lo sensual. La artista consigue que cada prenda sea un vehículo de expresión personal, fusionando referencias culturales con códigos de alta costura. Su manera de combinar una chaqueta de estilo parisino con botas de estética ‘biker’ es un claro reflejo de su capacidad para desafiar las normas sin perder elegancia.

El look de Rosalía. Gtres

Este look, que podría haberse quedado en un conjunto de pasarela, cobra vida en las calles londinenses gracias a la naturalidad con la que Rosalía lo lleva. Sin artificios, con el cabello suelto y ondas naturales, transmite una feminidad poderosa, libre y nada convencional. Un equilibrio entre dulzura e intensidad que ya se ha convertido en su sello de identidad.

Un nuevo significado de lo ‘lady’

Con este paseo por Londres, Rosalía redefine lo que significa ser ‘lady’ en 2025. Ya no se trata solo de elegancia o delicadeza, sino de una actitud empoderada que mezcla tradición y modernidad. Dior, encuentra en la cantante la perfecta representación de esta nueva feminidad contemporánea: fuerte, artística y con un discurso propio.

El look de Rosalía. Gtres

El resultado es un look que trasciende la moda para convertirse en una declaración de estilo. Una vez más, Rosalía confirma que su influencia va mucho más allá de los escenarios: también marca el ritmo en la calle.