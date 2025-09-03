Rosalía sorprende en el US Open con un look minimalista y elegante para apoyar a Carlos Alcaraz

La cantante catalana Rosalía ha vuelto a acaparar todas las miradas, esta vez en las gradas del US Open 2025 en Nueva York, donde asistió para disfrutar del partido de cuartos de final de Carlos Alcarazcontra Jiri Lehecka. La artista se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la jornada con un look minimalista, sofisticado y cómodo, ideal para un día de tenis y perfecto para inspirar estilismos de entretiempo.

Un estilismo sencillo, depurado y muy estudiado

Para esta ocasión, Rosalía apostó por un vestido blanco largo de corte recto y tejido ligero, que combinó con un cárdigan negro ajustado, abrochado estratégicamente solo en la parte superior para marcar silueta. La elección no es casual: el contraste entre blanco y negro aporta un aire clásico, atemporal y elegante, muy diferente a los estilismos más atrevidos y experimentales con los que suele sorprendernos.

Completó su outfit con bailarinas plateadas metalizadas, una de las grandes tendencias de la temporada que las expertas en moda ya sitúan como el calzado estrella de otoño 2025. Además, la artista llevó un bolso shopper negro minimalista y unas gafas de sol XXL de montura oscura que añadieron un toque glamuroso a su propuesta.

El detalle beauty que marca la diferencia

Fiel a su estilo, Rosalía optó por un maquillaje muy natural y luminoso, con piel fresca y labios nude, dejando todo el protagonismo al conjunto. Llevó el cabello recogido en una coleta baja pulida, perfecta para dar un aire limpio y sofisticado. Este beauty look refuerza la estética minimalista que domina el estilismo.

Un momento único: Rosalía en el palco y Carlos Alcaraz en semifinales

La intérprete de Motomami no quiso perderse el vibrante encuentro en el que Carlos Alcaraz se impuso con un sólido 6-4, 6-2 y 6-4 sobre Jiri Lehecka, consiguiendo así su pase a las semifinales del US Open 2025. La presencia de Rosalía no pasó desapercibida, y las cámaras la captaron en varias ocasiones disfrutando del ambiente y animando desde el palco VIP.

Su aparición generó un gran revuelo en redes sociales, donde sus seguidores no solo comentaron su look depurado y elegante, sino también la cercanía con la que vivió el partido. Las fotos de la artista saliendo del recinto rápidamente se hicieron virales, convirtiéndola en uno de los nombres más comentados de la jornada.