Sabemos la marca española donde Victoria Federica se ha comprado este 'total look' por más de 200 euros

Victoria Federica se ha marcado otro lookazo. Sí, a través de su cuenta oficial de Instagram hemos descubierto su nuevo amor por una marca española que está entrando en el armario tanto de las celebridades comode las influencers o socialites. Con un aire más coqueto, afín a su estilo clásico heredado de su madre, la Infanta Elena, ha deslumbrado en una noche de verano con un total look de estampado de rayas de lo más apetecible para utilizar 24/7 en las últimas semanas de verano.

Sin ninguna duda, estos últimos años ha entrado dentro de las royals con mejor estilo. Eso sí, no tiene miedo a unirse a las tendencias más atrevidas, como el reciente peinado de trenzas de raíz (que todas nos hacíamos de pequeñas) o las sandalias planas de monedas al estilo romanas que tanto se están llevando ahora mismo. Es decir, Victoria Federica se ha convertido en toda una referencia, sobre todo para la Generación Z. Prendas básicas o de cortes oversize, así como con la incorporación de ítems que también llevan las insiders nacionales e internacionales, como el conjunto del que estamos hablando. Y nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene todos los detalles.

La compra más coqueta de Victoria Federica

Victoria Federica nos está mostrando sus looks más en tendencia de este verano. Todos los esenciales que necesitamos para desafiar las altas temperaturas, así como para conformar una maleta cápsula perfecta para irnos de vacaciones con los estilismos bien conformados. Esta vez ha sido una de esas veces que hemos tenido que parar el Insatgram Story para analizar bien el outfit de la monarca, y ya avisamos que lo podría compartir con su madre. Se trata de una combinación de dos piezas (chaleco y pantalones rectos) de estampado de rayas verticales en blanco y burdeos que sigue una de las estéticas que más estamos viendo esta temporada, la asiática.

Victoria Federica con un conjunto de marca española. @vicmabor

Hablamos de un cuerpo péplum de cuello ligeramente subido, sin mangas y corchetes adornados con bordados florales. Con ello, le sigue un pantalón de corte recto, que termina a la altura de los tobillos y bolsillos superpuestos en la zona delantera que lo ha combinado con sandalias planas al estilo romanas en rojo.

Laganini, la marca española más deseada de las celebridades e influencers

Si existe una marca española que está enloqueciendo a las celebridades e influencers es Laganini. Fundada por Ángela Jordá que, como bien indica en su sitio web, busca el diseño minucioso, atemporal, precédelo y que se opone a lo típico. Se define como una firma slow fashion que juega con la intersección de los clásicos atemporales y la frescura de lo contemporáneo. La vemos presente tanto en el día a día de las sabias de la moda como en los eventos de categoría con modelos de lo más distintivos que nunca dejan indiferente a nadie.

Cuerpo de estampado de rayas, de Laganini (125 euros)

Cuerpo de estampado de rayas. Laganini

Pantalones de estampado de rayas, de Laganini (95 euros)

Pantalones de estampado de rayas. Laganini

La combinación que lleva Victoria Federica se puede conseguir ahora mismo por un total de 220 euros, pero es cierto que se está acabando el stock. Y teniendo en cuenta que se trata de prendas de edición limitada, nosotras no tardaríamos mucho en hacernos con ella.