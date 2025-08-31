Sabemos qué truco de estilo ha utilizado Ayuso para triunfar con su uniforme casual en Asturias

Es un hecho: los básicos de armario son la clave de éxito. Isabel Díaz Ayuso ha estado este sábado en Ribadesella y lo ha terminado de confirmar, una ciudad asturiana en la que se ha mostrado cercana con los vecinos. No ha dudado en asistir aprovechando el viaje que este viernes hizo a Llanes para entregar el primer premio Tomás Antuña, volviendo a ser toda una consejera de la moda con un truco estilístico de siempre, pero que nunca pasa de moda para una jornada de trabajo. Ya adelantamos que hablamos de un look de oficina totalmente cómodo, atemporal y fácil de replicar con prendas que tienes en tu vestidor.

Como decíamos, este fin de semana ha estado junto con Álvaro Queipo, diputado en la Junta General del Principado de Asturias, disfrutando de los paisajes de la localidad, así como de su paseo marítimo. Más allá de su relación estrecha con el Principado, ha cautivado a todos nosotras a través de un estilismo sencillo, casual y sobrio con el binomio más confiado de toda la vida: camisa + bermudas. De nuevo, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido fiel a su estilo que ha consagrado desde la proclamación de su cargo político, sumando una idea estilística más a su lista. Y, por supuesto, nuestra redacción Lifestyle de La Razón tiene todos los detalles.

Camisa + bermudas: el binomio prefecto de Ayuso en Asturias

Ayuso ha confiado en la sencillez y formalidad de la camisa blanca con mangas arremangadas con la que le ha dado un toque desenfadado y más casual con unas bermudas marinas de tiro alto. Su cinturón trenzado en marrón ha sido la clave para dar un aire distintivo junto con un contraste de color armonioso, ofreciendo también un plus de sofisticación. A simple vista, parece ser un look sofisticado, pero que también ha relajado con unas zapatillas deportivas en blanco. Ha sido una elección de lo más sensata para todas nosotras, puesto que mañana daremos la bienvenida a septiembre y, por ende, volveremos al trabajo. Por ello nos lo ha descubierto en el mejor momento para comenzar la jornada con muy buen pie.

El truco de estilo que ha utilizado

La política del Partido Popular ha utilizado una técnica estratégica que actúa como la clave de triunfar en uno de sus últimos looks de oficina. Todo tiene que ver con la regla de los 3 colores, que viene siendo que en un mismo estilismo no podríamos utilizar más de tres colores. Todo ello porque mantiene la armonía visual, evita que se vea demasiado recargado, facilita la combinación de prendas sin perder estilo u ofrece un aspecto más elegante. Exactamente, es la práctica que este fin de semana ha puesto en práctica Ayuso con el marino, blanco y marrón, una combinación a la que solemos recurrir porque otorga frescura y demuestra cómo lo menos es más.

Isabel Díaz Ayuso nos ha mostrado su último look de oficina antes de dar el pistoletazo de salida al mes de septiembre. Desde luego, una formula que es fácil de copiar con los modelitos de cualquier fondo de armario.