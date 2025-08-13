Las sandalias joya de Paula Echevarría que prometen ser el calzado más buscado de agosto

Cuando pensamos en el calzado perfecto para los looks estivales, hay modelos que combinan comodidad, estilo y ese toque especial que eleva cualquier conjunto. Paula Echevarría lo ha vuelto a dejar claro luciendo unas sandalias planas con pedrería que ya se han convertido en objeto de deseo para muchas amantes de la moda. Se trata del modelo Maynard de la firma española Gioseppo, un diseño que aúna elegancia y practicidad, y que además está disponible por 50 euros en Amazon.

En plena temporada estival, las redes sociales se llenan de looks que priorizan la comodidad sin sacrificar estilo. Las Maynard se han ganado un lugar destacado en esta lista de imprescindibles, no solo por haber sido elegidas por una de las influencers más seguidas de España, sino porque representan esa moda inteligente que se adapta a diferentes contextos. Ya sea para una cena al aire libre, una boda informal en la playa o un paseo por el paseo marítimo, estas sandalias cumplen con creces el papel de accesorio estrella: cómodas, favorecedoras y con el brillo justo para no pasar desapercibidas.

Un diseño que brilla por sí solo

Las sandalias Maynard destacan por su estructura minimalista tipo T-bar, elaborada en piel de alta calidad en un versátil tono plateado que combina con cualquier color de prendas. Lo que realmente las hace especiales es su detalle joya en pedrería multiforma, dispuesto a lo largo de la tira central. Este adorno aporta un aire sofisticado y luminoso que transforma un simple look de verano en un estilismo cuidado y chic.

El look de Paula. Instagram @pau_eche

La plantilla, en acabado nude, aporta un efecto visual de pierna más larga y estilizada, mientras que la suela plana garantiza comodidad para caminar durante horas, ya sea en paseos por la ciudad, tardes de compras o noches de terraza frente al mar.

El toque “fácil” que eleva cualquier look

El gran atractivo de estas sandalias es que no requieren esfuerzo para destacar: incluso con un estilismo sencillo, como un vestido fluido, un pantalón de lino o un short vaquero, añaden un toque de lujo sin restar frescura. Su carácter versátil las convierte en la inversión ideal para quienes buscan calzado que pueda acompañarles en diferentes momentos del día. Además, al ser planas y con cierre trasero ajustable, son perfectas para llevar en maletas de viaje sin preocuparse por la incomodidad de tacones. Paula Echevarría demuestra así que el glamour no siempre implica centímetros extra de altura.

Sandalias joya. Amazon

Que unas sandalias joya de una marca reconocida como Gioseppo puedan encontrarse por 50 € es otro de sus puntos fuertes. No solo compiten con modelos de firmas de lujo, sino que también ofrecen la durabilidad de un calzado de piel pensado para resistir más de una temporada. Este equilibrio entre precio y calidad es lo que hace que muchas fashionistas las consideren un auténtico “chollo” de verano. Su diseño atemporal asegura que seguirán siendo tendencia en próximos veranos, ya que encajan tanto en estilismos bohemios como en propuestas más minimalistas o sofisticadas.