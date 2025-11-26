Sara Carbonero inaugura la Navidad con encaje blanco, medias florales y abrigo de leopardo: el look más tendencia para diciembre

La temporada de cenas navideñas ha comenzado oficialmente, y pocas lo han inaugurado con tanta inspiración como Sara Carbonero. La periodista asistió anoche a un encuentro muy especial —una celebración íntima con temática ochentera— y convirtió la velada en una auténtica pasarela invernal. Su look, elegante pero con un punto cañero, reúne todas las tendencias que marcarán diciembre: encaje protagonista, medias con dibujo y un abrigo sintético tan sofisticado como calentito.

Acompañada de amigas y rodeada de una atmósfera festiva, Sara volvió a demostrar por qué sigue siendo uno de los referentes de estilo más influyentes del país. Un estilismo perfecto para cenas de Navidad, planes afterwork y noches especiales en las que buscamos algo diferente sin renunciar a la comodidad.

El vestido de encaje blanco: la pieza más romántica del look

La base del outfit fue un vestido blanco de encaje, corto, delicado y con ese toque boho-elegante tan característico en Sara. Una prenda cargada de textura, ideal para elevar cualquier look nocturno sin necesidad de recurrir a brillos o lentejuelas. La mezcla entre lo romántico del encaje y la silueta sencilla convierte este vestido en la elección perfecta para quienes buscan sofisticación sin excesos.

Además, el blanco en invierno —especialmente combinado con negro y dorado— es uno de los combos más favorecedores y luminosos para cualquier cena navideña.

El abrigo sintético de efecto leopardo: pura personalidad

La prenda más llamativa del look fue, sin duda, el abrigo sintético de efecto leopardo firmado por Isabel Marant. Una pieza XL, mullida, potente y con ese aire glam ochentero que encaja a la perfección con la temática de la noche y con el estilo personal de Sara.

El animal print vuelve esta Navidad con fuerza, pero en clave sofisticada: tonos apagados, volúmenes envolventes y acabados que elevan cualquier básico. Este abrigo es la prueba de que una sola prenda puede transformar un estilismo por completo.

Las medias florales y las botas negras: el contraste más trendy

El toque rompedor llegó con las medias negras con bordados florales de Calzedonia, uno de los accesorios revelación de la temporada. Logran un contraste precioso con el encaje blanco y aportan un punto rockero que equilibra el romanticismo del vestido.

Para cerrar el look, Sara eligió unas botas negras de caña media con detalles metálicos, perfectas para dar estructura y fuerza al conjunto. Una elección práctica y estilosa para cualquier cena invernal.

Joyas doradas y clutch negro: el broche perfecto

Como complementos, Sara apostó por joyas doradas de Agatha Paris, maxipendientes y anillos con personalidad, que suman brillo sin restar protagonismo al resto del look. El clutch negro aporta sobriedad y equilibra la mezcla de texturas.

Su melena suelta con ondas y un maquillaje suave firmado por Vicky Marcos terminan de construir un estilismo fresco, juvenil y muy navideño.

Un look 10 para inaugurar las cenas de Navidad

Con este outfit, Sara Carbonero firma uno de los looks más inspiradores de la temporada: cómodo, femenino, favorecedor y lleno de tendencias que veremos repetirse en diciembre. Una apuesta segura para quienes quieran actualizar su armario festivo sin caer en los clásicos brillos navideños.