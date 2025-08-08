Sara Carbonero y el look de aeropuerto con sudadera marrón que querrás copiar este septiembre

Sara Carbonero ha vuelto a hacer magia con uno de esos estilismos aparentemente sencillos, pero llenos de detalles, que la han convertido en un auténtico icono de estilo. Esta vez, la periodista ha compartido en sus redes sociales una imagen desde el aeropuerto con un mensaje breve pero cargado de significado: “Esperas…”. Y mientras espera, su look ya está marcando tendencia para la rentrée de septiembre.

La clave de este outfit está en su comodidad sofisticada, un concepto que Sara domina a la perfección. Para su jornada de viaje, ha optado por una sudadera oversize en tono marrón topo, de líneas relajadas y textura suave, perfecta para afrontar las horas de avión o tren sin renunciar al estilo. Este tipo de prenda es ideal para el entretiempo, cuando las temperaturas empiezan a bajar, y aporta un aire urbano y atemporal que encaja con cualquier plan posterior al vuelo.

El look de aeropuerto más otoñal de Sara Carbonero

Uno de los puntos fuertes del look es la manera en la que Sara lo eleva con accesorios muy personales. La periodista ha elegido un layering de collares dorados con colgantes en diferentes formas y tamaños, donde destacan piezas con piedras naturales y medallones con aire boho. Este juego de cadenas añade dimensión y brillo al conjunto, transformando una sudadera básica en un look pensado y con intención. En las orejas, Sara combina pendientes dorados de diferentes largos, entre ellos uno con medalla y otro más minimalista, logrando ese efecto asimétrico tan en tendencia. No falta su toque habitual de pulseras, entre las que se mezclan hilos de colores, cuentas y detalles artesanales que aportan calidez y un guiño a su espíritu libre.

El look de Sara. Instagram @saracarbonero

Su melena suelta, con ondas naturales y flequillo abierto, redondea la estética relajada. El maquillaje, si lo lleva, es mínimo, potenciando su belleza natural y dejando que el protagonismo recaiga en la mirada y en la luz de los accesorios.

Este look de aeropuerto no solo es cómodo y versátil, sino que también sirve como inspiración para cualquier momento de septiembre en el que busquemos un outfit todoterreno: desde un viaje exprés hasta un día de recados o un encuentro casual con amigos. La combinación de prendas básicas con joyas llamativas es el truco que consigue que todo encaje y transmita personalidad. Si quieres copiarlo, basta con tres piezas clave: una sudadera oversize en un tono neutro, un conjunto de collares en dorado con diferentes largos y un buen juego de pendientes combinados. El resto es cuestión de actitud, y de llevarlo como Sara: con esa mezcla de naturalidad y estilo que hace que cualquier espera —incluso en un aeropuerto— se convierta en una oportunidad para marcar tendencia.

Con este estilismo, Sara Carbonero nos recuerda que septiembre es el momento perfecto para renovar básicos, apostar por la comodidad y dejar que los accesorios cuenten nuestra historia.