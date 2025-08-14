Sara Carbonero se rinde a la tradición japonesa: su kimono bajo el torii flotante que arrasa en Instagram

Sara Carbonero continúa regalando a sus seguidores instantáneas de ensueño durante su viaje por Japón, y la última se ha convertido en una de las más especiales. La periodista ha compartido una fotografía en la que aparece de espaldas, contemplando el icónico torii flotante de Miyajima, uno de los monumentos más fotografiados del país, mientras luce un kimono tradicional que ha conquistado a sus fans.

En los últimos meses, la periodista ha compartido varios momentos de sus escapadas, siempre impregnados de un estilo muy personal que combina moda, naturaleza y cultura. Este viaje a Japón parece estar siendo especialmente inspirador para ella, y sus publicaciones reflejan una conexión profunda con los lugares que visita. El kimono que ha lucido no solo es un guiño a la tradición japonesa, sino también una prueba de su habilidad para adaptar cualquier pieza a su propio lenguaje estético. En un momento en el que la moda busca cada vez más la fusión entre culturas, Sara Carbonerodemuestra que la elegancia está en los detalles y en el respeto por las raíces de cada prenda.

Un look con esencia japonesa

En la imagen, Sara viste un kimono de estampado geométrico en tonos grises y negros, ceñido a la cintura con un obi oscuro que realza la silueta. El tejido ligero y la caída fluida de la prenda transmiten elegancia y serenidad, en perfecta sintonía con el paisaje nocturno que la rodea. Completa su estilismo con unas sandalias planas tipo geta, típicas de la cultura japonesa, que aportan autenticidad al conjunto.

El look de Sara Carbonero. Instagram @saracarbonero

La elección del kimono no es casual: en Japón, esta prenda es símbolo de tradición, belleza y respeto por las costumbres locales. Sara ha sabido adaptarlo a su estilo, manteniendo la esencia cultural y a la vez transmitiendo su personalidad relajada y bohemia.

Un escenario de postal

El telón de fondo de la fotografía es el famoso “Great Torii” de la isla de Itsukushima, en Hiroshima, iluminado y reflejándose sobre el agua durante la noche. Este santuario flotante, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los lugares más mágicos de Japón y un icono para los amantes de la fotografía.

Sara ha acompañado la imagen con la canción Fields of Gold de Sting, una elección musical que encaja a la perfección con la atmósfera nostálgica y contemplativa de la escena. La combinación del kimono, la luz dorada sobre el agua y la música convierte la publicación en una postal viva que transporta a sus seguidores directamente a la isla de Miyajima.