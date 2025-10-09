De Sara Carbonero a Tamara Falcó: los looks más elegantes de una noche muy ‘fashion’ en Madrid

Madrid volvió a vestirse de gala para celebrar la cuarta edición de los Premios Talento Fashion 2025, organizados por la revista Fashion del grupo ¡HOLA! en el Consulado Italiano. Una cita que reunió a algunas de las personalidades más influyentes de la moda, el diseño y la comunicación, y que se ha consolidado como una de las veladas más esperadas del otoño. Glamour, estilo y mucho talento fueron los ingredientes de una noche inolvidable que coronó a Tamara Falcó, Sara Carbonero e Isabel Jiménez entre sus grandes protagonistas.

Sara Carbonero, brillo y romanticismo con Alberta Ferretti

Una vez más, Sara Carbonero conquistó con su elegancia natural. La periodista toledana, cofundadora de Slow Love, recibió el Premio Talento Fashion a la Dirección Creativa junto a su socia Isabel Jiménez. Para la ocasión, eligió un vestido plateado de Alberta Ferretti con escote redondo, manga larga y falda bordada, un diseño que combinaba a la perfección la feminidad y el aire bohemio que tanto la caracteriza.

Sara Carbonero. Gtres

Completó el estilismo con joyas de Del Páramo Vintage y un bolso de mano a juego, dejando claro que la sutileza y la coherencia siguen siendo las claves de su estilo.

Isabel Jiménez, sofisticación andaluza con Claro Couture

Por su parte, Isabel Jiménez apostó por un diseño negro de Claro Couture, perteneciente a la colección Otoño/Invierno 2025-2026. El vestido, con transparencias, cuerpo bordado en pedrería y falda de volantes, realzaba su figura con elegancia y un toque de dramatismo. La periodista almeriense demostró que el negro sigue siendo sinónimo de acierto cuando se combina con textura y luz. Ambas, Carbonero y Jiménez, representaron a la perfección el espíritu de Slowlove, la firma que ya es todo un referente de la moda sostenible y relajada hecha en España.

Isabel Jiménez. Gtres

Tamara Falcó, elegancia con sello propio

La marquesa de Griñón fue una de las grandes triunfadoras de la noche al recibir el Premio Especial Tributo Fashion, que le entregó Nacho Aguayo, director creativo de las colecciones femeninas de Pedro del Hierro. Tamara lució un traje estampado con chaqueta corta y top palabra de honor con lazada lateral, perteneciente a su colección TFP by Tamara Falcó para Pedro del Hierro.

Tamara Falcó. Gtres

Completó su look con zapatos de Aquazzura y un collar de Alta Joyería de Cartier de los años 90, de la colección Las Ces de Cartier, con pavé de diamantes, junto a piezas antiguas de Del Páramo Vintage. Una elección impecable que combinó lujo, historia y diseño español.

Alexandra Pereira, pura fantasía de Jorge Redondo

Entre las invitadas más aclamadas de la noche destacó también Alexandra Pereira, quien entregó el galardón al Diseñador del Año a Jorge Redondo. La creadora digital brilló con un vestido de Redondo Brand confeccionado en satén de seda color cobre, con cuerpo drapeado palabra de honor y falda globo cubierta de lentejuelas y paillettes tipo espejo. Una obra de arte que fusionó artesanía y vanguardia, reafirmando la impecable conexión entre diseñadora y creador.

Alexandra Pereira y Jorge Redondo. Gtres

Lady Eliza Spencer, elegancia británica con Ermanno Scervino

Desde Reino Unido, Lady Eliza Spencer, sobrina de la recordada Diana de Gales, también se convirtió en una de las más elegantes. La aristócrata, que acudió junto a su hermana Lady Amelia Spencer, deslumbró con un vestido gris de encaje de Ermanno Scervino (colección Otoño/Invierno 2025-2026).

Lady Eliza Spencer Gtres

Su look se completó con un bolso de Aspinal London y joyas de Tiffany & Co., reafirmando su estilo clásico con un guiño al glamour europeo.

En una noche dedicada al talento y a la creatividad, los Premios Talento Fashion 2025 reafirmaron el poder de la moda como motor de inspiración. De la elegancia atemporal de Sara Carbonero al espíritu innovador de Tamara Falcó, Madrid volvió a convertirse en el epicentro del estilo.