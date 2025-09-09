Sara Carbonero tiene el vestido bohemio del otoño (y ahora está rebajado): así lo llevarás con botas

Si hay alguien que marca tendencia cada temporada, esa es Sara Carbonero. La periodista y diseñadora vuelve a conquistar el otoño con uno de esos looks que se convierten en objeto de deseo inmediato. En la nueva campaña “Onírico” de SlowLove, la firma que creó junto a Isabel Jiménez, Sara luce el que promete ser el vestido bohemio definitivo para esta temporada, perfecto para combinar con botas y lograr ese aire relajado y sofisticado que define su estilo.

El vestido que enamora a las amantes del estilo boho

El protagonista del look es el vestido fluido de puntilla en color burdeos profundo, una prenda versátil, femenina y atemporal que se convertirá en el mejor aliado de tu armario. Confeccionado en un tejido ligero y vaporoso, destaca por su diseño con frunces estratégicos, escote en pico y mangas abullonadas que aportan un toque romántico. La cinturilla elástica estiliza la figura y la caída fluida hace que resulte cómodo y favorecedor para todo tipo de cuerpos.

Los looks otoñales de Sara Carbonero e Isabel Jiménez. Slowlove

Además, los botones forrados en el frontal y el detalle de encaje a tono en las mangas añaden un aire delicado y sofisticado, perfecto para quienes buscan un vestido que combine elegancia y comodidad. Un básico de otoño con el sello inconfundible de Sara Carbonero.

Así lo combina Sara Carbonero: botas y actitud bohemia

En la campaña de SlowLove, Sara lo lleva con botas camperas en tono cuero y cazadora de efecto piel, logrando un look con ese inconfundible aire boho-chic que tanto la caracteriza. Es una de esas prendas que puedes adaptar a cualquier plan: con botines de ante para el día a día, con botas altas para un toque más sofisticado o incluso con sneakers minimalistas si buscas un estilismo más urbano.

La clave está en jugar con los complementos: un bolso de rafia, una biker de cuero, collares largos o cinturones trenzados. Este vestido se presta a infinitas combinaciones, pero siempre conserva ese espíritu libre y desenfadado que define el estilo de Sara.

Disponible y rebajado: la oportunidad perfecta

Lo mejor de todo es que este vestido de SlowLove todavía está disponible en la web de la firma y, además, está rebajado. Su precio original era de 89,99 euros, pero ahora puedes conseguirlo por 71,99 euros, una oportunidad perfecta para sumar a tu armario una prenda que será clave en todos tus looks de otoño e invierno.

Vestido bohemio. Slowlove

El vestido fluido de puntilla es más que una tendencia: es una inversión segura en estilo y versatilidad. Si quieres copiar el look de Sara Carbonero y apostar por un básico bohemio que te acompañe temporada tras temporada, este diseño de SlowLove es la mejor elección.