Sara Carbonero y el vestido verde fluido de Zara que te salvará tus eventos de invitada en septiembre

Sara Carbonero ya está de vuelta en Madrid, pero la periodista sigue compartiendo detalles (y estilismos) de su visita por Japón, un viaje lleno de cultura, gastronomía y al que se llevó una maleta cargada de lookazos. El último al que le hemos echado el ojo ha sido un vestido fluido de Zara que podría funcionar igual de bien como acompañante si tienes una boda en septiembre o para esos días de entretiempo en los que las temperaturas todavía son más bien suaves.

Primero fue el vestido lencero, y ahora este con aires boho, ambos se ganaron un hueco en la maleta de Sara a tierras niponas y no nos extraña, tanto uno como otro son de esos diseños que funcionan con sandalias planas, zapatillas, alpargatas… y sí, también con infinidad de accesorios. Lo mejor de todo es que son opciones tan versátiles que no entienden de coordenadas: lucen igual de bien en un templo japonés que en una terraza madrileña en septiembre.

El vestido de Zara que respira estilo vacacional (y que querrás llevar en septiembre)

Si hay algo que define a Sara Carbonero es esa habilidad de combinar tendencias con piezas atemporales sin que nada parezca forzado. En su viaje a Japón, la periodista volvió a demostrarlo con este vestido verde fluido del gigante de Inditex.

Vestido fluido combinado, de Zara (29,95 euros)

Vestido fluido combinado. Zara

En tonos verde oliva y con un diseño fluido que aporta movimiento a cada paso, este vestido largo es la prueba de que el minimalismo puede ser sinónimo de sofisticación. Tirantes finos, silueta relajada y un patrón con cortes asimétricos que le dan ese punto 'boho-chic' tan característico de los looks de Sara Carbonero.

Cómo llevarlo de Japón a tu próxima boda

En sus 'stories' o el álbum improvisado a través del que la periodista nos está compartiendo los mejores momentos de su viaje japonés, Sara lo combinó con una camisa blanca ligera a modo de chaqueta, gafas de sol estilo wayfarer de Ray-Ban y su inseparable melena suelta. Un conjunto sencillo, práctico y con ese aire relajado que es ya su sello personal. Pero el verdadero poder de este vestido está en su versatilidad. Para tus planes de invitada en septiembre puedes imaginarlo con sandalias doradas de tacón fino y un bolso de mano para una boda de tarde, o con alpargatas de cuña si buscas un look más relajado para una comida en la playa. Con un precio que no supera los 40 euros, es de esas compras que se amortizan en un par de usos, palabra de Sara Carbonero.

El look de Sara Carbonero. @saracarbonero

En definitiva, el vestido verde fluido de Zara no solo es el souvenir estilístico que Sara Carbonero nos ha traído de Japón, también es la prueba de que una pieza sencilla, bien elegida y cargada de intención puede convertirse en el uniforme perfecto para un septiembre lleno de planes.