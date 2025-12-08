Sassa de Osma lleva el jersey de cashmere favorito de Tamara Falcó en el look blanco más elegante del invierno

Sassa de Osma vuelve a servir inspiración invernal con uno de esos looks que confirman su estilo depurado, silencioso y absolutamente impecable. La princesa de Hannover ha compartido varias imágenes en Instagram en las que aparece paseando por un entorno monumental envuelta en blanco, construyendo un estilismo que reúne dos de las claves del invierno: el cashmere y la luminosidad.

La pieza central del look es un jersey blanco de cashmere puro de Falconeri, la firma italiana que también adora Tamara Falcó y que se ha convertido en un imprescindible para las amantes del lujo silencioso. La textura suave, la calidad de la fibra y el diseño minimalista del punto hacen que Sassa vuelva a situarse como referente de cómo vestir con elegancia sin recurrir a artificios.

Acompañando al jersey, una bufanda también en cashmere, igualmente blanca, envuelve a Sassa en un halo luminoso que realza su rostro y aporta ese aire pulido que la caracteriza. La fórmula es sencilla, pero tremendamente efectiva: tonos limpios, materiales nobles y un patronaje que cae con naturalidad sobre el cuerpo.

Falconeri: la firma favorita de Tamara Falcó que conquista también a Sassa de Osma

El vínculo estilístico entre Sassa y Tamara es evidente: ambas apuestan por marcas de calidad, cortes clásicos y prendas duraderas. En este caso, Falconeri vuelve a situarse en el centro del vestidor invernal. Sus diseños de cashmere, conocidos por su suavidad y su capacidad para mantener el calor sin añadir peso, encajan a la perfección en el estilo elegante y minimalista de la princesa.

El jersey que llevaba Sassa destaca por su escote en pico, su punto espeso de alta calidad y una caída impecable que permite tanto looks relajados como combinaciones más sofisticadas. Es el tipo de prenda que no necesita tendencia alguna para funcionar: es eterna, versátil y muy favorecedora.

El look blanco que estiliza, ilumina y es tendencia en invierno

Combinado con pantalones rectos negros de tiro alto, Sassa refuerza el contraste entre luz y estructura. El negro en la parte inferior crea verticalidad y estiliza la silueta, mientras que el blanco del jersey y la bufanda aporta el toque invernal más elegante. Los zapatos en punta, discretos pero precisos, siguen la misma línea, alargando visualmente la pierna y aportando un acabado pulido.

El bolso negro de líneas clásicas, las joyas mínimas y el recogido bajo completan un look que funciona tanto para un paseo urbano como para una comida familiar o un día de oficina casual.

Un look perfecto para diciembre: cálido, limpio y aspiracional

Sassa de Osma confirma que el invierno también puede vestirse de blanco. Su elección de cashmere, la combinación de básicos premium y la apuesta por un estilo depurado refuerzan una tendencia que Tamara Falcó ya adelantó y que este año se vuelve más fuerte que nunca: la del lujo silencioso aplicado al día a día.

Un look que querrás copiar si buscas comodidad, estilo y prendas que duren más allá de una temporada.