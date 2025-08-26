Socialites
Se seguirán llevando las merceditas y Sassa de Osma tiene las de marca francesa más chic
Son de firma francesa, están disponible en todas las tallas y combinan con absolutamente todo
¿Qué calzado será tendencia este otoño? Una pregunta que todos nos estamos haciendo durante estos días de cambio de temperaturas. ¿Por qué? Escoger un zapato u otro tiene una importancia dentro de un estilismo, puesto que tiene la capacidad absoluta de transformación o dar un giro de 180 grados a este. Durante la Semana de la Moda de Copenhague hemos ido viendo algunas pistas sobre lo que más llevaremos en la próxima temporada. Todavía no nos despediremos del estampado de lunares, los pantalones bombachos volverán a ser los grandes protagonistas o las botas piratas regresarán a nuestros días (queramos o no).
Las celebridades, influencers y editoras de moda están aprovechando estos días de bajas temperaturas para adelantarse a las tendencias de otoño 2025. Entre ellas, encontramos a Sassa de Osma, quien ha compartido con nosotros vía redes sociales todos los looks con los que ha deslumbrado en sus vacaciones en Suiza. Lo cierto es que, durante las últimas semanas, los hemos ido viendo a través de Instagram Stories y nuestra sección Lifestyle de La Razón no ha perdido la oportunidad de analizar, así como de comentar, todos ellos. Pero, esta vez los ha unido todos en un mismo vídeo, ofreciéndonos ideas sobre cómo vestir con unos cuantos grados menos sin perder una pizca de estilo. Nosotras decimos que son perfectos para los looks de oficina, pero la realidad es que también son extrapolables a otros ámbitos del día a día. Entre estilismo y estilismo, no hemos pasado por desapercibido uno de los calzados que se seguirán llevando, tanto por su diseño como por su color.
3 looks de Sassa de Osma para el otoño
El primer look de Sassa de Osma consta de un twin set de estampado de cuadros de su propia firma, Philippa 1970. Se trata de una camisa con lazada y mangas abullonadas que va a juego con una falda entallada en la que se abre un vuelo sutil. Lo combina con botas de tacón de efecto ante en marrón, bolso de hombro del mismo color de Moi & Sass y gafas de sol blancas de Tiwi. El segundo de ellos se basa en una camisa con volantes de rayas en mantequilla de su marca, también, que sienta fenomenal con unos pantalones de pinza en blanco de Soeur y unas bailarinas de Flabelus. En cuanto a complementos, no se ha olvidado de un bolso de hombros de Sézane y un jersey de punto en blanco de Massimo Dutti. Por último, al estilo cowboy, ha escogido una blusa denim con bordados blancos de Philippa 1970, combinada con una falda de ante en marrón y unas merceditas, ambas de Sézane, también.
Uno de los calzados que más llevaremos durante el otoño 2025
Como decíamos, en su tercer outfit no ha pasado por desapercibido su calzado: unas merceditas marrones. Aunque llevamos muchos años con ellas, de momento, no se van a ir de las tendencias y, sobre todo, de los estilos clásicos, elegantes y pijos. Son cómodas, combinan con absolutamente todo y arreglan el estilismo en un chasquido de dedos. En concreto, las de Sassa de Osma son de la firma francesa Sézane, una de las favoritas de las celebridades e influencers que ha ido ganando sitio en sus armarios durante los últimos años. Ahora mismo, las encontramos desde la talla 35 hasta la 42 disponibles por 175 euros.
Merceditas en chocolate, de Sézane (175 euros)
Sassa de Osma se ha adelantado al otoño mostrándonos cómo conquistar la temporada con uno de los calzados que están en boca de todos. Ya sabes dónde encontraros, ¿a qué esperas más para hacerte con ellos?
